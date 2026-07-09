Venezuela urge a la comunidad internacional liberar sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción

Las autoridades venezolanas han instado a los países miembro de Naciones Unidas a liberar los “fondos soberanos retenidos” del Estado de Venezuela, algo que han calificado de “crucial” para que el país pueda avanzar en el proceso de reconstrucción, tras los fuertes terremotos que sacudieron al centro de la costa venezolana, dejando ya un saldo de más de 3.800 víctimas mortales.

“Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados”, ha manifestado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en un mensaje en redes.

Según ha explicado la cartera de Exteriores en un comunicado, Gil ha trasladado esta necesidad en el transcurso de una reunión “de alto nivel” presidida por el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de la OCHA, Tom Fletcher, quien arribó este pasado martes al país en una visita de trabajo y coordinación conjunta ante los recientes terremotos.

“En nombre del Gobierno bolivariano, hemos participado en la reunión ministerial de los Estados Miembros de Naciones Unidas sobre la respuesta humanitaria a los terremotos en Venezuela”, ha precisado el ministro, de acuerdo con el comunicado ministerial resultante de esta reunión que también ha contado con la asistencia del coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, así como de otras autoridades de la instancia multilateral.

Por su lado, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, ha valorado las reuniones mantenidas con las autoridades, incluyendo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al que ha agradecido la cooperación práctica para responder a la crisis.

“Quienes han respondido en primera línea a esta crisis han sido las comunidades locales, aquellas personas que desde el primer momento salieron a buscar a sus vecinos y seres queridos, así como la labor del Gobierno para dirigir y coordinar la respuesta”, ha indicado, al tiempo que ha valorado la rápida reacción de la comunidad internacional para desplegar equipos de rescate y movilizar 15 millones de dólares (algo más de 13 millones de euros) del fondo de emergencia.

También ha destacado el “paso al frente” del sector privado con contribuciones directas que ya superan los 32 millones de dólares, así como la ayuda “con información satelital digital, maquinaria pesada para la retirada de escombros, alimentos, bebidas y toda una serie de apoyo fundamental”.

Este mismo miércoles, en el marco de una reunión con los responsables de los campamentos transitorios y viviendas afectadas por el doble terremoto, la presidenta encargada ha puesto de manifiesto su decisión de enviar una carta al rey de Inglaterra, Carlos III, para pedirle la liberación “del oro que está retenido en el Banco de Inglaterra”.

“Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto”, ha reivindicado la inquilina de Miraflores, según recoge el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa.