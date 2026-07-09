SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Autoridad de Regulación Nuclear de Japón detecta “fallos de seguridad en materia antiterrorista” en Fukushima

    Investigaciones preliminares mostraron que un trabajador había estado copiado documentos en la sede de TEPCO y en la planta de Kashiwazaki-Kariwa desde 2020.

    Por 
    Europa Press
    Vista aérea de la planta Fukushima Daiichi. 24 de Agosto 2023. Kyodo/via REUTERS KYODO

    La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón ha alertado este jueves de que se han registrado “fallos de seguridad en materia antiterrorista” en las centrales nucleares dela prefectura de Fukushima que se encuentran actualmente gestionadas por la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO).

    El organismo de control nuclear del país ha indicado así que, tras una serie de investigaciones, se han hallado indicios que apuntan a posibles problemas en la gestión de la información relacionada con medidas antiterroristas en las centrales Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.

    Este hallazgo se ha producido tras fallos similares en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata debido a un mal almacenamiento de las copias de estos datos, que deben “mantenerse bajo estricto control en ubicaciones específicas y que se habían almacenado en carpetas compartidas en algunos ordenadores”.

    En este sentido, ha señalado que las inspecciones seguirán adelante para determinar por qué se han producido estas irregularidades, que han sido detectadas después de que la propia empresa gestora detectara estas carpetas en cuestión.

    Investigaciones preliminares mostraron que un trabajador había estado copiado documentos en la sede de TEPCO y en la planta de Kashiwazaki-Kariwa desde 2020, los cuales guardaba en un escritorio de su ordenador en el lugar de trabajo para luego compartir parte del contenido con otras 16 personas de la empresa.

    La central nuclear de Fukushima Daini, formada por cuatro reactores y cuyo desmantelamiento está previsto de cara al futuro cercano, se encuentra a unos 12 kilómetros al sur del complejo de Fukushima Daiichi, de seis reactores, que quedó devastado por el enorme terremoto y tsunami que azotó el noreste de Japón en marzo de 2011.

    Más sobre:MundoJapónFukushimaTEPCO

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal en el sur deja 20 damnificados: se intensifican labores de limpieza y RM se prepara para las lluvias

    AstraZeneca se derrumba en bolsa tras fracaso de ensayo clínico para fármaco cardíaco

    Venezuela urge a la comunidad internacional liberar sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción

    Senador Daniel Núñez cuestiona acuerdo del PPD con el Gobierno sobre invariabilidad tributaria: “Rompe con la unidad”

    Precio del petróleo se toma un respiro tras el fuerte salto provocado por los ataques de EE.UU. a Irán

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

    Lo más leído

    1.
    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

    2.
    Flávio Bolsonaro, tarifazos y bandas criminales: los temas que vuelven a tensar la relación entre Trump y Lula

    Flávio Bolsonaro, tarifazos y bandas criminales: los temas que vuelven a tensar la relación entre Trump y Lula

    3.
    China pide a la OTAN “abandonar la mentalidad de la Guerra Fría” y asegura que Beijing “no amenaza a nadie”

    China pide a la OTAN “abandonar la mentalidad de la Guerra Fría” y asegura que Beijing “no amenaza a nadie”

    4.
    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    5.
    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    6.
    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, jueves 9 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sistema frontal en el sur deja 20 damnificados: se intensifican labores de limpieza y RM se prepara para las lluvias
    Chile

    Sistema frontal en el sur deja 20 damnificados: se intensifican labores de limpieza y RM se prepara para las lluvias

    Senador Daniel Núñez cuestiona acuerdo del PPD con el Gobierno sobre invariabilidad tributaria: “Rompe con la unidad”

    Hombre muere tras ser apuñalado en Estación Central: habría tenido una riña con otro sujeto

    AstraZeneca se derrumba en bolsa tras fracaso de ensayo clínico para fármaco cardíaco
    Negocios

    AstraZeneca se derrumba en bolsa tras fracaso de ensayo clínico para fármaco cardíaco

    Precio del petróleo se toma un respiro tras el fuerte salto provocado por los ataques de EE.UU. a Irán

    FMI proyecta que gobierno cerrará su período con una deuda pública del 48% de PIB, sobre su nivel “prudencial”

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas
    Tendencias

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    En vivo: Francia y Marruecos definen al primer semifinalista del Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Francia y Marruecos definen al primer semifinalista del Mundial

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Con Justin Bieber, BTS y Madonna: las estrellas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”
    Cultura y entretención

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”

    Fallece Bonnie Tyler, la voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

    Tom Hanks llega a los 70 años: los secretos y la crisis tras Forrest Gump, un clásico del cine

    Venezuela urge a la comunidad internacional liberar sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción
    Mundo

    Venezuela urge a la comunidad internacional liberar sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción

    Autoridad de Regulación Nuclear de Japón detecta “fallos de seguridad en materia antiterrorista” en Fukushima

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
    Paula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras