Sistema frontal en el sur deja 20 damnificados: se intensifican labores de limpieza y RM se prepara para las lluvias

A primera hora de este jueves el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, efectuaron una nueva reunión para monitorear el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

En un punto de prensa posterior, las autoridades informaron que las precipitaciones han descendido en la zona sur, lo que permitirá intensificar las labores de limpieza y ayudar a los afectados.

Respecto al balance, el subsecretario señaló que “durante la noche no hay registradas situaciones de emergencia”. Eso sí, planteó que existen casos específicos que serán controlados en el transcurso de la jornada.

Entre ellos, se encuentra la situación de la comuna de Corral, en la Región de Los Ríos, sector que se ha transformado en el epicentro del temporal, donde se registraron aluviones, derrumbes, desbordes y socavones.

Al respecto, Pavez informó que se comunicó con el alcalde de la comuna, Claudio González, para coordinar la limpieza de calles. El subsecretario también solicitó esfuerzos de los ministerios de Desarrollo Social y Obras Públicas para acelerar las ayudas para los afectados.

La autoridad precisó que en esa comuna “hasta el momento hay solo una vivienda completamente destruida respecto de la cual nosotros tenemos que gestionar el apoyo necesario”.

“Por ahora no se requieren cambios distintos para poder disponer los recursos que sean dispuestos para la atención de la emergencia, fundamentalmente en la comuna de Corral”, indicó.

Respecto al balance, desde Senapred Cebrián informó que entre las regiones de La Araucanía y Los Ríos hay 20 personas damnificadas . Además, en la comuna de Teodoro Schmidt, en la provincia de Cautín, hay 59 personas aisladas y cinco en la comuna de Lanco, “todo ello producto del aumento en cursos de agua, ríos, canales, producto de las precipitaciones”, especificó la directora.

En materia de vivienda, indicó que en total hay “tres viviendas destruidas, cuatro con daño mayor, 48 con daño menor y 50 en evaluación”. Se espera que durante el día se concrete el catastro para llegar lo antes posible con las ayudas.

Respecto al suministro eléctrico, durante la mañana poco más de 19 mil clientes se mantenían sin luz, la mayoría de ellos estaban concentrados en la Región de La Araucanía. Cebrián aseguró que “las empresas eléctricas están trabajando en su reposición”.

Se acercan las lluvias a la capital

Cebrián informó que solo la provincia de Cautín en la Región de La Araucanía se mantiene con alerta amarilla por el sistema frontal, “situación que va a estar en evaluación durante el día”.