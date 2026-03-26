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    Vicepresidente ejecutivo de la Enami, Iván Mlynarz, es removido de la estatal

    En su reemplazo queda de forma subrogante en el cargo Javiera Estrada Quezada.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    02/02/2024 IVAN MLYNARZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ENAMI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó esta tarde a través de un hecho esencial la salida del vicepresidente ejecutivo de la firma, Iván Mlynarz Puig.

    El comunicado -firmado por Javiera Estrada Quezada como vicepresidenta ejecutiva subrogante- dice que Mlynarz “fue removido de su cargo”. Por el momento, Estrada asumirá el cargo en la estatal, quien entró a la empresa en octubre de 2023 como fiscal. Anteriormente, ya se había desempeñado como vicepresidenta ejecutiva subrogante en el mismo año mencionado.

    Iván Mlynarz Puig, geólogo, fue designado en el cargo en agosto de 2023 durante un cambio de gabinete. El exfuncionario fue dos veces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y dirigente del Partido Comunista.

    En su Linkedin, Mlynarz se despidió de la Enami destacando la recuperación financiera de la firma.

    “Se cierra una etapa intensa y profundamente desafiante. Fue un tiempo en el que tomamos y ejecutamos decisiones complejas, que nos permitieron superar una crisis severa y entregar hoy una empresa más sólida, con una mejor situación financiera y varios proyectos con proyección de futuro”, detalló.

    Más sobre:EnamiEjecutivosIván MlynarzNegocios

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