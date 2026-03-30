Gobierno aterriza en la Enami: Daniel Mas y Álvaro González llegan al directorio de la estatal

El gobierno llegó formalmente al directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Como era de esperarse por mandato legal, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el subsecretario de Minería, Álvaro González, asumieron cargos en el directorio de la estatal.

A través de un hecho esencial presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa dio a conocer que a contar del 11 de marzo Mas asumió como presidente de la mesa de la Enami.

En tanto, el 27 de marzo la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) aceptó la renuncia de la entonces directora y exsubsecretaria de Minería, Suina Chahuán. Y con ello, se designó al actual subsecretario González como integrante del directorio.

A su vez, el jueves pasado el gobierno removió al vicepresidente ejecutivo de la Enami, Iván Mlynarz, siendo reemplazado de forma interina por Javiera Estrada Quezada como vicepresidenta ejecutiva subrogante.

“Fue un tiempo en el que tomamos y ejecutamos decisiones complejas, que nos permitieron superar una crisis severa y entregar hoy una empresa más sólida, con una mejor situación financiera y varios proyectos con proyección de futuro”, declaró Mlynarz tras su salida.