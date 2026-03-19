Operadores elevan cálculo para la inflación y pierden fuerza las expectativas de un recorte en la tasa de interés

Todo parece indicar que el incierto escenario internacional está influyendo en las expectativas del mercado. Así se desprende de los resultados de la Encuesta a los Operadores Financieros del Banco Central, en la cual los expertos esperan un IPC de 0,6% para el mes de marzo, cifra superior a la nula variación de enero.

De concretarse, sería el IPC más alto desde julio del año pasado (0,9%).

Para abril, los expertos proyectan un 0,5%, mientras que la inflación acumulada en los próximos 12 meses se ubica en 3,5%, por encima de la meta del instituto emisor (3%) y del 2,9% previsto el mes pasado para ese mismo horizonte.

En cuanto a la tasa de interés, las expectativas de recortes pierden fuerza. Si en la encuesta posterior a la Reunión de Política Monetaria de enero las proyecciones apuntaban a una tasa en torno a 4,25% durante el primer semestre, ahora la mediana de las respuestas la ubica en 4,5%, es decir, en su nivel actual.

Las proyecciones de los operadores para IPC dólar tasa

De esta forma, los operadores prevén que la tasa se mantendría sin cambios por varios meses, mientras que recién en un horizonte de doce meses se ubicaría en torno a 4,25%.

En ese escenario, las expectativas para el tipo de cambio también se ajustan al alza respecto de la encuesta previa: ahora se espera un nivel de $910 en los próximos siete días y de $900 en un horizonte de 28 días.

Estas proyecciones se dan en un contexto de mayor incertidumbre externa, marcado por las tensiones en Medio Oriente, que han incidido en los precios internacionales de la energía. El conflicto ha disparado los precios del petróleo y el gas y también las proyecciones de inflación y crecimiento mundial.

Chile importa más del 95% del petróleo que consume y en la jornada de hoy el barril rozó los US$ 120. Mientras eso sucede, las nuevas autoridades evalúan cambios al Mepco, lo que se traduciría en mayores precios de los combustibles y un impacto significativo en los precios al consumidor.