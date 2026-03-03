Conflicto en Medio Oriente: mercado modera expectativas de que el BC baje la tasa este mes por alzas del dólar y del petróleo

Hasta antes de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, las expectativas en Chile era que el Banco Central bajaría la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base en la reunión del 24 de marzo, para dejarla en 4,5%.

Ahora, ese escenario base está puesto en cuestión dada la volatilidad que están teniendo los mercados, con incrementos de precios que podrían afectar la inflación, por lo que esa nueva reducción podría postergarse.

Un factor esencial en el análisis es la trayectoria del dólar que en la jornada de este martes subió $20,60 respecto al cierre del lunes y llegó a un valor de $904,50 la unidad, su mayor avance diario desde el 4 de abril de 2025 ($28,8).

Asimismo, el petróleo WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile, anotaba un alza de 4,77%, hasta los US$74,63, su nivel más alto desde enero de este año; mientras, el Brent de referencia para Europa -y que se cotiza en Londres-, se transaba en torno a los US$ 81,14, un máximo desde enero de este año y equivalente a un incremento de 3,91%.

Ambos elementos se estima que gatillarán un incremento en el precio de las bencinas y la duda ahora es de qué magnitud. De hecho, ya se espera un aumento en los precios este jueves y otro cercano a los $30 el 27 de marzo, lo que a su vez tendría impacto en la inflación.

Dada esta situación es que los economistas miran con cautela la evolución del escenario macroeconómico, y lo mismo respecto de lo que hará el Banco Central. En lo positivo, todavía restan tres semanas para la Reunión de Política Monetaria (RPM) del ente rector de este mes, lo que le permitirá acumular más información.

“Sin duda el conflicto entre EE.UU. e Irán tendrá un rol fundamental en la decisión de política monetaria del Banco Central durante la reunión de marzo, y podría ser el factor determinante para realizar o aplazar el recorte anticipado de 25 puntos base para lograr la convergencia de la TPM (Tasa de Política Monetaria) al valor medio del rango estimado para su valor central de 4,25%”, sostiene la economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza.

Alexis Ramirez Fotografia

No obstante, la experta afirma que “en base a la información disponible a la fecha, nuestra perspectiva actual es que este conflicto no representa un riesgo para la trayectoria inflacionaria en el largo plazo, sino más bien representaría un shock transitorio con efectos acotados a nivel inflacionario vía mayores precios de productos energéticos y a través de una depreciación del tipo de cambio”.

Por ende, Apablaza espera que la inflación se mantenga bajo el 3% anual durante el primer trimestre de 2026, aún en presencia de este shock, por lo que mantiene la expectativa de recorte en 25 pb en la reunión de marzo.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, también mantiene como escenario base un recorte de 25 puntos base en la reunión de marzo. “A pesar de los fuertes ajustes derivados de la guerra, los mercados siguen apostando a que se trata de un fenómeno transitorio, aunque podría perdurar durante varias semanas. En consecuencia, si bien veremos alguna mayor inflación en el corto plazo, parte de eso debería revertirse”. Asimismo, plantea que “en segundo término, el origen de ello se reconoce como factores de oferta, sobre los cuales no incide la política monetaria”.

Pese a ello, Lehmann subraya que “habrá que estar atentos a los próximos desarrollos, que naturalmente podrían cambiar esta visión”.

Una posición intermedia entrega el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien sostiene que si bien su escenario base sigue siendo el de un recorte de 25 pb en marzo, “la probabilidad de que eso se concrete va claramente en retroceso dado el escenario geopolítico y sus consecuencias en los mercados”.

Asimismo, añade que, si se asienta un curso al alza en el precio del crudo y un dólar más alto, transformándose en una situación más persistente que transitoria, “el recorte se postergaría o incluso podría suspenderse indefinidamente”.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa se inclina derechamente por una mantención en esta reunión. “El BC tomará una opción prudente y no hará movimientos de tasas. El efecto sobre el precio de la energía, el tipo de cambio y la inestabilidad que pueda generar una guerra más extendida es coherente con posponer la baja de tasas”.