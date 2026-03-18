La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener la tasa de interés en un rango de entre 3,5% y 3,75%, tal como esperaban los inversionistas.

La entidad indicó que los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica “ha estado expandiéndose a un ritmo sólido”, mientras que la inflación “permanece algo elevada”.

Sobre el mercado laboral, la Fed señaló que la creación de empleo “se ha mantenido baja” y que la tasa de desempleo “ha cambiado poco en los últimos meses”.

Respecto de sus objetivos, el Comité de la Fed reiteró que busca “lograr el máximo empleo y una inflación del 2% en el largo plazo”.

En ese contexto, advirtió que “la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada” y que las implicancias de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía de Estados Unidos “son inciertas”. Asimismo, afirmó que el banco central estadounidense se mantiene atento “a los riesgos en ambos lados de su mandato dual”.

Fed mantiene la tasa de interés Chen Junqing

En esa línea, el organismo dijo que, al evaluar eventuales ajustes, “examinará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”.

La autoridad monetaria también subrayó que está “firmemente comprometida con apoyar el máximo empleo y devolver la inflación a su objetivo del 2% ”.

Además, indicó que continuará monitoreando la información disponible y que “estaría preparada para ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos”.

La decisión fue respaldada por autoridades como Jerome H. Powell y John C. Williams, entre otros miembros del Comité. En contra votó Stephen I. Miran, quien prefirió reducir la tasa en 0,25 puntos porcentuales en esta reunión .

La compleja coyuntura económica

La decisión se produce en medio de la incertidumbre y creciente preocupación que genera la guerra en Medio Oriente, luego que la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán disparara los precios internacionales del petróleo.

Aunque la inflación ha bajado significativamente desde los picos de años anteriores, se mantiene por encima del objetivo del 2%. El IPC de febrero se situó en torno al 2,7%, pero la mayor preocupación es el IPP (Precios al Productor), que saltó un 0,7% mensual en febrero, sugiriendo que las presiones de costos aún no desaparecen.

Fed mantiene la tasa de interés

Por su parte, el mercado de trabajo está mostrando grietas. La tasa de desempleo subió al 4,4% en febrero, acercándose a máximos de varios años. Esto indica que las tasas de interés, aunque menores que en 2024, siguen ejerciendo presión sobre la contratación.

El desempeño económico también se ha enfriado. El crecimiento de la mayor economía del mundo fue mucho más débil de lo esperado en el último trimestre de 2025.

De acuerdo con la estimación revisada de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa anualizada de 0,7% en el cuarto trimestre, muy por debajo del 1,4% estimado previamente y del 1,5% esperado por el consenso de economistas encuestados por Dow Jones.