El petróleo anota otro fuerte salto y el barril roza los US$ 120 tras ataques a instalaciones en Qatar e Irán

Los precios del petróleo y del gas registraron fuertes alzas este jueves, en medio de ataques a infraestructura energética clave en Medio Oriente que intensificaron los temores de una crisis global de suministro.

El crudo Brent con entrega en mayo subió cerca de 11%, hasta los US$119,11 por barril, aunque ahora el impulso se moderaba a US$ 114,77.

Mientras que el WTI llegó a subir 3%, quedando al borde de tocar los US$ 100.

Se trata de uno de los niveles más alto del barril desde que estalló el conflicto cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

En paralelo, CNBC reporta el gas también mostró incrementos relevantes: el contrato a corto plazo en el hub europeo TTF aumentó 24%, hasta 68,22 euros por megavatio-hora, moderando ganancias previas, y el gas natural en Estados Unidos subía 4,8%, a US$3,21 por millón de BTU. Asimismo, la gasolina RBOB de abril en Nymex avanzó 4,8%, hasta US$3,25, alcanzando un máximo cercano a cuatro años.

Ataques a la infraestructura

El movimiento en los precios se produjo luego de que Qatar informara que ataques con misiles iraníes dañaron una instalación clave de exportación de gas natural licuado (GNL).

La ofensiva se dio tras advertencias de Teherán sobre posibles ataques a infraestructura energética en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos , en respuesta a bombardeos de Israel contra una planta de procesamiento de gas en Irán.

Según autoridades qataríes, los ataques causaron “daños extensos” en Ras Laffan Industrial City, el mayor complejo de exportación de GNL del mundo. Equipos de emergencia fueron desplegados para contener incendios en el lugar, sin que se reportaran víctimas. Posteriormente, el Ministerio del Interior informó que el fuego fue controlado.

“Ras Laffan concentra gran parte de la producción de gas natural licuado del golfo —es la misma instalación que fue noticia en los primeros días del conflicto. Si el daño es estructural, las consecuencias para el mercado de GNL van mucho más allá del petróleo: Europa importa una porción relevante de su gas desde esa región", dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance - Life Academy official marketing partner.

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar. Foto: Stringer/dpa/Europa Press

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenó el ataque como una “escalada peligrosa” y una “violación flagrante de soberanía”, advirtiendo que amenaza la seguridad nacional y la estabilidad regional, y señalando que el país se reserva el derecho de responder conforme al derecho internacional.

En este contexto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se mantienen en alerta tras los ataques de Israel a instalaciones gasíferas en Irán.

Qatar ya había suspendido la producción de GNL el 2 de marzo, luego de ataques con drones iraníes a Ras Laffan y Mesaieed. El país es el segundo mayor exportador mundial de GNL, con cerca de una quinta parte de los envíos globales, según Kpler.

Cuánto cuesta el petróleo Angus Mordant

La intensificación de los ataques sobre infraestructura energética en la región amenaza con profundizar el shock de oferta derivado del conflicto con Irán. El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, se encuentra en gran medida bloqueado.

“El riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro se incrementa cuando el conflicto pasa del estancamiento del tráfico al cierre de plantas de producción y daños a la infraestructura”, explica Norbert Rücker, director de análisis económico de Julius Baer.

“En los próximos días se podrá vislumbrar la probabilidad de un escenario con una crisis energética más duradera e intensa”, agregó.

En este escenario, el asesor energético senior de Gulf Oil, Tom Kloza, advirtió que los mercados podrían entrar en una situación en la que “todo vale” si el conflicto se expande más allá del Golfo y alcanza infraestructura en otras regiones. “¿Se imaginan la respuesta global si Irán apuntara fuera del Golfo Pérsico, a una refinería en Rotterdam o una instalación en Estados Unidos? Ahí es cuando todo cambia y los precios podrían volverse absolutamente descontrolados”, señaló en declaraciones que recoge CNBC.

Por su parte, Dan Pickering, fundador y CIO de Pickering Energy Partners, afirmó que la situación está evolucionando desde un problema en la cadena de suministro hacia un potencial problema de oferta. “Hay una gran diferencia. Los problemas de cadena de suministro se resuelven rápido. Si se afecta la capacidad de producir, ya sea GNL o petróleo, y no se pueden mover los mismos volúmenes porque simplemente no existen, esto es una escalada”, indicó.