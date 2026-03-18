Petróleo anota otro fuerte aumento por tensiones en Medio Oriente y amenazas a infraestructura energética

El precio del petróleo registra un fuerte aumento este miércoles, impulsado por la intensificación de las tensiones en Medio Oriente y las amenazas sobre infraestructura energética clave, en un contexto de riesgos adicionales para el suministro global.

Al cierre de esta edición, el crudo Brent de referencia para Europa subía 3,83% hasta los en US$107,38 por barril, mientras que el petróleo WTI experimentaba un incremento de 1,14% a US$ 97,35.

De acuerdo a CNBC, el alza se produjo en medio de una escalada de tensiones entre Israel e Irán. Según reportes, Israel atacó la mayor planta de procesamiento de gas de Irán, ubicada en la provincia de Bushehr.

En respuesta, Irán amenazó con atacar instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La Guardia Revolucionaria advirtió a la población que se mantenga alejada de varias instalaciones, calificadas como “objetivos legítimos y prioritarios”.

Entre las infraestructuras mencionadas se encuentran la refinería Samref y el complejo petroquímico Al-Jubail en Arabia Saudita; el campo de gas Al Hosn en Emiratos Árabes Unidos; y el complejo petroquímico Mesaieed junto a su holding en Qatar.

Estas amenazas se suman a ataques recientes contra infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos a inicios de la semana, lo que podría agravar la interrupción del suministro provocada por la caída en el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

En paralelo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el aumento de los precios del petróleo elevará la inflación en el corto plazo, aunque indicó que aún es prematuro determinar el impacto de mayores costos energéticos en la economía de Estados Unidos. La Fed decidió mantener su tasa de interés en un rango entre 3,5% y 3,75%.