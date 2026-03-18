Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

La ministra vocera de Gobiero, Mara Sedini, abordó durante este miércoles los eventuales cambios que el gobierno del Presidente Kast analiza realizar al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), en medio del alza internacional del precio del petróleo.

La medida podría ser anunciada en las próximas horas o días, según han señalado algunas autoridades durante la jornada de hoy.

El tema lo puso sobre la mesa el viernes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien abrió la puerta a cambiar este instrumento, ya que la fuerte alza que está teniendo el petróleo en el exterior le va a generar un mayor estrés fiscal para mantener su funcionamiento, y de esa manera suavizar el traspaso a los precios internos de los combustibles.

Qué dijo Mara Sedini sobre el Mepco Andres Perez

Esta jornada, en un punto de prensa en La Moneda, Sedini señaló que “lo que estamos viviendo hoy es una crisis energética de proporciones históricas. La guerra en el Medio Oriente está afectando a todos los países del mundo y Chile no está exento de esta realidad”.

“Si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de US$3 mil millones y como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado”, sentenció la vocera.

Respecto a las medidas que tomará el gobierno, Sedini dijo que, “especialmente el Ministerio de Hacienda, (está trabajando) en un plan concreto muy responsable con la situación mundial que se está viviendo hoy día y, lamentablemente, con la situación fiscal que heredamos”.

“En unos días será el ministro de Hacienda quien presentará las medidas, pero quiero repetir que estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas responsables porque esto es una crisis internacional que golpea a todos los países, y también nos golpea a los chilenos”, finalizó.