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    Alejandro Weber resta prioridad a posibles cambios de Hacienda al Mepco: “Es un problema en ciernes, pero no es un problema hoy”

    El ex subsecretario de Hacienda dijo que la prioridad debería estar puesta en el ajuste fiscal y en la tramitación de los proyectos de ley que permitan volver a crecer. “El Mepco no es un problema de la caja del Estado. No es una billetera, no es una cuenta corriente”, añadió. También se pronunció sobre el recorte de gasto público de US$ 4 mil millones prometido. "¿Es posible? Sí, pero es difícil de lograr", apuntó.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual

    En momentos en que Hacienda evalúa cambios al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y abrió la discusión política sobre los efectos de esta decisión, el exsubsecretario de Hacienda del último gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, mostró su desacuerdo con haber abierto esta polémica en estos momentos y dijo que la prioridad de Hacienda debería estar concentrada en el ajuste del gasto y en los proyectos de ley que impulsen el crecimiento.

    “Es un problema en ciernes (el Mepco y el alza de los combustibles), pero no es un problema hoy día. La prioridad debería estar concentrada en el ajuste fiscal y en la tramitación de los proyectos de ley que nos permitan volver a crecer. La discusión del Mepco hay que dejarla para expertos que puedan identificar si es que hay alguna optimización del mecanismo”, dijo el también decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián (USS).

    “Yo, al menos, no lo hubiese puesto así en una etapa inicial. Evidentemente, el gobierno tiene hoy día prioridades, que son la seguridad, el ajuste fiscal, el crecimiento y el Mepco seguramente va a ser un problema en las próximas semanas, pero no hoy”, reafirmó el exsubsecretario de Hacienda en el programa de streaming de La Tercera Desde La Redacción.

    El tema lo puso sobre la mesa el viernes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien abrió la puerta a cambiar este instrumento, ya que la fuerte alza que está teniendo el precio del petróleo en el exterior generará un mayor desembolso fiscal para mantener su funcionamiento, el que permite suavizar el traspaso a los precios internos de los combustibles.

    El lunes fue un poco más allá y luego de reunirse con los senadores de oposición señaló que “tenemos que examinar este sistema y hacer propuestas, y en base a lo que hemos escuchado y los datos, vamos a estar diseñando opciones”.

    Sin embargo, este martes en la tarde, al ingresar a La Moneda para reunirse con el primer mandatario, matizó sus dichos sobre modificar el Mepco: “Estamos escuchando, calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no comprendamos todas las perspectivas”. Y consultado específicamente sobre si habrá modificaciones, ahora sostuvo que “ni siquiera sabemos eso”.

    Alejandro Weber fue más allá y dijo que la discusión en torno al mecanismo de estabilización ha sido confusa. “El Mepco no es un problema de la caja del Estado. No es una billetera, no es una cuenta corriente, no es el débito. Es un mecanismo, no es un fondo, sino que (tiene) parámetros que se ajustan para definir cuánto recauda el impuesto específico”, precisó.

    Pero Weber ahondó en la explicación: “Cuando sube el precio, yo cobro menos impuesto específico para amortiguar en un plazo determinado el alza del precio. Y al revés, también opera (…) Tal es el caso que hemos tenido años donde hemos perdido plata por el Mepco en hasta US$ 3.000 millones y hay otros años en que hemos ganado plata por el Mepco. Entonces, en la cuenta final, esto se mide como menor recaudación o mayor recaudación, pero no como gasto del Estado”.

    El exsubsecretario también analizó el anunció del gobierno de recortar el gasto este año por US$ 4 mil millones y expresó sus matices. “Es una cifra muy exigente, pero es necesaria. Se puede lograr, pero tenemos que revisar también la historia. ¿Qué es lo que nos dicen los datos en el pasado? La vez en que más se pudo recortar gasto, y esa vez no fue bajar el techo el gasto, sino que era asignar por US$ 1.800 millones. Eso fue en el contexto del presupuesto ajustado a base cero del año 2021. Por lo tanto, hoy el desafío es el doble de la mejor experiencia que tenemos a la mano. ¿Es posible? Sí, pero es difícil de lograr. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa”, concluyó.

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