Desde la Redacción: exsubsecretario de Hacienda de Piñera advierte al gobierno por Mepco
"Yo al menos no lo hubiese puesto así en una etapa inicial. Creo que evidentemente el gobierno tiene hoy día prioridades, que son la seguridad, el ajuste fiscal, el crecimiento y el Mepco seguramente va a ser un problema en las próximas semanas, pero no hoy", afirmó en el programa de streaming de La Tercera Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda, al ser consultado por la evaluación de alternativas para el mecanismo de estabilización de combustibles por parte del gobierno de José Antonio Kast. En este capítulo, también, el secretario general del FA, Andrés Couble, arremetió contra el Ejecutivo y advirtió que "si no dialogan van a tener conflictividad". Por su parte, el timonel Evópoli Juan Manuel Santa Cruz acusó a la oposición de “estar torpedeando”.
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