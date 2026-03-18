Tomás Izquierdo recomienda no abrir “caja de Pandora” con el Mepco y se sorprende positivamente con datos del PIB

El gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, abordó la coyuntura económica del país marcada por el debate sobre las cuentas fiscales, el crecimiento de la economía, la guerra en Medio Oriente y particularmente la idea del gobierno de José Antonio Kast de modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

El economista se mostró más bien reacio a intervenir esta herramienta, señalando que es “una batalla” que no debiera dar el actual equipo económico de La Moneda por el adverso efecto en el “bolsillo de la gente” y el impacto político.

“Esto de que el Mepco le cuesta al Estado tanta plata, yo todavía no lo entiendo. Puede haber un desfase temporal entre ingresos y gastos asociados, pero supuestamente es neutro a largo plazo” , dijo el experto en conversación con radio Infinita.

Qué dijo Tomás Izquierdo de Gemines sobre Mepco y el PIB. En la imagen, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el presidente de la República, José Antonio Kast.

Izquierdo explicó que el mecanismo amortigua el precio de los combustibles cuando hay alzas internacionales en el petróleo y va traspasando estos aumentos hacia los consumidores en “cámara lenta”. Por el contrario, cuando hay bajas en el precio internacional, no se traspasa todo ese ajuste y empieza a acumular.

Izquierdo dijo que, si el mecanismo deja de operar, las gasolinas experimentarían un alza promedio de $ 350, con un impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La estimación que tenemos nosotros acá (es que) eso puede pegar seis décimas en el IPC. Seis décimas en el IPC es un número muy, muy grueso ”, advirtió izquierdo.

El economista dijo que su recomendación es revisar el sistema, pero con una mirada de más largo plazo, pero no recortar de un día para otro el subsidio. Para Izquierdo el mecanismo debe amortiguar tanto cuando sube como cuando baja, de manera tal que no tenga un costo fiscal.

“ Pero no es el momento hoy día de pegarle a esa caja Pandora ”, sostuvo.

Crecimiento del PIB y gobierno de Boric

Izquierdo también se refirió al informe de las Cuentas Nacionales del Banco Central que no sólo reportó que PIB de Chile creció 2,5% el año pasado, sino también corrigió al alza el desempeño de la actividad en los ejercicios anteriores.

La economía chilena creció en promedio 2% durante el gobierno de Gabriel Boric. MARIO TELLEZ

“ Al final, la performance del gobierno de Boric no fue tan mala como se había hablado . Respecto a este año, mi estimación es optimista todavía en torno a entre 2,5% y 3%”, dijo el experto que había previsto una expansión de 2,4% para 2025.

Izquierdo advirtió que la proyección podría estar en la parte alta de ese rango si es que el conflicto en Medio Oriente tiene un pronto final y si el alza del precio de la energía es acotado y transitorio.