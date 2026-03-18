El PIB de Chile creció 2,5% en 2025 y la inversión registra su mejor desempeño en cuatro años

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció 2,5% durante 2025, impulsado por la demanda interna, en un escenario donde la inversión -medida a través de la formación bruta de capital fijo (FBCF)- mostró un desempeño destacado, de acuerdo con el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central.

El resultado anual reflejó la incidencia tanto del consumo como de la inversión, en un contexto en que la demanda interna aumentó 4,2%.

En detalle, la inversión total registró un alza de 8,9%, explicada principalmente por el crecimiento de 7,0% de la FBCF, lo que a su vez supone su mejor desempeño desde 2021 (16%).

La inversión creció a un vigoroso ritmo de 9,7% en el tercer trimestre de 2025, cifra que se repitió en el último cuarto .

Este componente estuvo impulsado por mayores compras de maquinaria y equipos, particularmente equipos eléctricos y electrónicos, así como vehículos de transporte como camiones y buses.

La minería frenó al PIB

El crecimiento de la economía fue frenado por la minería. De acuerdo reporte del instituto emisor, el PIB minero sufrió una dura caída de 6,2% en el cuatro trimestre de 2025, cerrando el ejercicio con una contracción de 1,3%.

Esto contrastó con el crecimiento de 3% que mostró el PIB no minero, según las Cuentas Nacionales.

Cabe destacar que en julio del año pasado se produjo el fatal accidente en El Teniente, la división de Codelco que más cobre produce.

El emisor, de hecho, dijo que la extracción de cobre explicó el retroceso del sector. “El desempeño de la minería del cobre se explicó por menores leyes del mineral y por restricciones hídricas que mermaron la producción. Adicionalmente, se registraron paralizaciones en algunos yacimientos”, consignó el reporte.

En el resto de la actividad destacó la mayor producción de oro y plata, acorde con la entrada en operación de una nueva faena. Adicionalmente, la producción de minerales no metálicos también aumentó, en línea con una mayor extracción de litio. En contraste, la producción de hierro registró una caída.

Cuánto creció la economía y la inversión en 2025

El informe señala que la inversión en maquinaria y equipos fue el principal motor dentro de la FBCF, mientras que el componente de construcción y otras obras también contribuyó positivamente, aunque en menor medida, destacando el aumento en obras de ingeniería.

A nivel agregado, la inversión en capital fijo alcanzó un 24,2% del PIB en términos reales durante el año.

En cuanto a la evolución del PIB, el Banco Central dijo que el crecimiento anual de 2,5% se ubicó por sobre la cifra preliminar estimada previamente, y estuvo acompañado por un mejor desempeño en el último trimestre, donde se observó una aceleración en términos desestacionalizados.

Cabe recordar que la economía chilena medida con el Imacec mostró un crecimiento promedio de 2,3% y la Encuesta de Expectativas Económicas apuntaba a una expansión de 2,4%.

Demanda interna

Desde la perspectiva del gasto, el dinamismo de la actividad estuvo sostenido por la demanda interna, mientras que el sector externo tuvo un efecto neto negativo, debido a que las importaciones crecieron por sobre las exportaciones.

En el desglose trimestral, el PIB registró variaciones interanuales de 2,9%, 3,7%, 1,7% y 1,6% en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente.

El Banco Central también indicó que el crecimiento de 2025 se dio en un contexto de efecto calendario levemente negativo y con una expansión generalizada de la mayoría de las actividades económicas, aunque con caídas en minería y en el sector de electricidad, gas y agua.

Gobierno de Gabriel Boric

Con este resultado, la economía chilena creció en promedio 2% durante el gobierno de Gabriel Boric, lo que lo convierte en el de segundo peor desempeño desde el retorno de la democracia, en 1990.

Economía chilena creció 2% durante el gobierno de Boric MANUEL LEMA/ATON CHILE

En el primer año del gobierno actual, en 2022, el crecimiento del PIB fue de 2,2%. El año siguiente el alza fue de 0,5%, convirtiéndose en el peor ejercicio de la actual administración y el más bajo desde 2020, en plena pandemia.

Luego, en 2024 el alza fue de 2,6% (su mejor año) y cerraría ahora con el 2,3%.

Con esto además quedará muy por debajo del 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin; del 5,5% de Eduardo Frei; del 4,8% del período de Ricardo Lagos; del 3,5% de Michelle Bachelet 1 y del 5,4% y 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera.