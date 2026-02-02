SUSCRÍBETE POR $1100
    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    El Imacec de diciembre mostró un alza de 1,7%, por encima de las expectativas. Sin embargo, con esto el año cerró en 2,3% y el promedio de los cuatro años del gobierno en 1,9%, solo una décima por encima del desempeño de la segunda administración de Michelle Bachelet.

    Por 
    Sofía López
     
    Rodrigo Cárdenas
    Foto: Diego Martin /Aton Chile

    El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en diciembre creció por sobre las últimas expectativas y en línea con las que se reportaron a principio de enero.

    Según informó el Banco Central, el Imacec de diciembre de 2025 creció un 1,7% en comparación con igual mes del año anterior. Con este dato, el año habría cerrado con un alza de 2,3%, considerando el promedio de los Imacec y a la espera del dato oficial del Producto Interno Bruto (PIB), que entregará el instituto emisor el próximo 18 de marzo.

    De todas formas, esta cifra anual está por debajo de la estimación que hizo el Ministerio de Hacienda en septiembre pasado en su Informe de Finanzas Públicas (IFP). Ahí, la entidad apostó por un alza del PIB de 2,5% para el cierre de 2025, cifra que durante el ejercicio ya había sido recortada, puesto que en cuando se propuso la Ley de Presupuesto 2025 la estimación inicial era de una expansión de 2,7%.

    “El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería”, explicó el Banco Central.

    El Banco Central también informó que la serie desestacionalizada del Imacec en diciembre aumentó un 0,6% respecto del mes precedente y 1,3% en doce meses. “El mes registró la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024″, añadió.

    “El aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue impulsado por el resto de bienes y el comercio”, explicó el Banco Central.

    En tanto, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,0%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en doce meses. En 2025, el Imacec no minero subió 2,8%.

    “Lo primero es que este Imacec nos permite ver el año completo, en que se ve que nuestra economía creció 2,3% este año 2025. Y lo más importante es que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más”, declaró el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras conocerse la cifra.

    Promedio del gobierno

    Con este 2,3%, el gobierno del Presidente Gabriel Boric termina su gestión con un alza promedio anual de 1,9%, lo que lo convierte en el de segundo peor desempeño económico desde el retorno de la democracia, en 1990. Es más, la cifra quedó solo una décima porcentual por encima del peor récord, registrado por la segunda administración de Michelle Bachelet, cuando se promedió 1,8%.

    En el primer año del gobierno actual, en 2022, el crecimiento del PIB fue de 2,2%. El año siguiente el alza fue de 0,5%, convirtiéndose en el peor ejercicio de la actual administración y el más bajo desde 2020, en plena pandemia.

    Luego, en 2024 el alza fue de 2,6% (su mejor año) y cerraría ahora con el 2,3%.

    Con esto además quedará muy por debajo del 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin; del 5,5% de Eduardo Frei; del 4,8% del período de Ricardo Lagos; del 3,5% de Michelle Bachelet 1 y del 5,4% y 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera.

    Por otro lado, el presidente electo José Antonio Kast fue consultado sobre la cifra de Imacec, pero no entregó mayor detalle sobre su visión del dato.

    “Vamos a hacer todo lo posible por dar las señales para que todas las noticias económicas mejoren. Las proyecciones no estaban hasta hace seis meses como están hoy día”, dijo tras ser consultado sobre el Imacec de diciembre.

    Michelle Bachelet y Gabriel Boric registraron los dos peores desempeños en materia de crecimiento económico. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Proyección 2026

    Respecto del Imacec de diciembre, desde el banco BCI indicaron que “superó con creces el consenso de mercado que se situaba cercano al 1,0% (...) Lo más destacable de esta cifra es que se logra frente a una base de comparación extremadamente exigente, tras el expansivo 6,8% registrado en diciembre de 2024. Con este dato preliminar, el año 2025 cierra con una expansión de 2,3%”, agrega.

    Para BCI, “el reporte revela una marcada dualidad sectorial”. El banco destaca una “resiliencia impulsada por el comercio y los servicios, que siguen actuando como el principal ‘colchón’ del crecimiento”, proyectando un crecimiento cercano al 2,4%. Al mismo tiempo, declaran mantener “una nota de cautela frente al compromiso del gobierno entrante con un estricto ajuste fiscal que implicaría un menor consumo de gobierno y una administración pública contenida”.

    El banco BICE dijo que de cara al 2026, anticipan un crecimiento de 2,7% con “sesgo al alza, en la medida que se concreten reformas relevantes en materia de seguridad, aprobaciones de proyectos y esquema tributario”, adelantando los próximos desafíos del nuevo gobierno.

    En la misma línea, desde J.P. Morgan estiman también un crecimiento del 2,7%, mientras que “se espera que el PIB excluida la minería se expanda un 2,8% interanual”. Para la institución financiera estadounidense, “la confirmación de un cambio de régimen en la segunda vuelta de las elecciones de diciembre provocó un aumento notable de las expectativas empresariales”. También preveen que para el primer trimestre de 2026, tanto la actividad general como la actividad excluida la minera, crezca intertrimestral un 3,5%.

    Por su parte, la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, dice que si los sectores siguen concomitantes “el año cerrará con un crecimiento de cerca de 2,3%, ligeramente más moderado que el 2,6% registrado en 2024, pero con una composición mucho más interesante, ya que el impulso vino de la inversión, lo cual no solo es positivo para 2025 sino también para el crecimiento futuro”.

    De igual forma, desde Scotiabank mantienen la proyección de crecimiento del PIB de 2026 en 2,5%, “donde el dinamismo vendría principalmente de la demanda interna, especialmente la inversión”, la que volvería a mostrar tasas de crecimiento “entre 5 y 8% en el año gracias a la materialización de los proyectos de inversión en minería y energía”.

