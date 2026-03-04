SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Deuda pública en países OCDE es el doble que la de Chile como porcentaje del PIB

    Los gobiernos y empresas colocaron un récord de US$ 27 billones en 2025 y este año la cifra será aún mayor.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    FILE PHOTO: U.S. one dollar banknotes are seen in front of displayed stock graph in this illustration taken February 8, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Dado Ruvic

    Pese a un entorno marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y riesgos para el crecimiento, los mercados globales de deuda mantuvieron su resiliencia en 2025, dijo un informe de la OCDE.

    Aún así, el reporte Perspectivas de la deuda mundial 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que los gobiernos y empresas colocaron una cifra récord de US$ 27 billones el año pasado y que este año esa cifra subirá aún más.

    El reporte, titulado Manteniendo la resiliencia del mercado de deuda en un contexto de crecientes presiones, destaca los “bajos niveles de volatilidad, la mejora de la liquidez y las primas de riesgo de bonos corporativos ―prácticamente en mínimos históricos―” en un mercado global de bonos que alcanza los US$ 109 billones, equivalente al 93% del PIB mundial, frente al 81% registrado en 2015.

    La OCDE proyecta que el endeudamiento continuará al alza en 2026 hasta los US$ 29 billones, impulsado por mayores necesidades de financiamiento soberano y por un sector empresarial que recurre crecientemente a los mercados de deuda.

    El documento advierte además cambios relevantes en la base de inversionistas, con un “papel cada vez más importante de inversores apalancados y más sensibles a los precios”, lo que podría aumentar la vulnerabilidad ante futuros shocks.

    Deuda en relación al PIB

    La deuda pública de los gobiernos centrales en relación con el PIB, se mantuvo estable en los países de la OCDE en un 83%, pero se proyecta que aumente a 85% en 2026, esto es 39 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.

    La cifra es considerablemente más alta que el 41,7% de la deuda en relación al PIB que tiene Chile, cifra que sin embargo ha ido subiendo progresivamente en el tiempo y que preocupa a las autoridades y agentes económicos del país.

    “Los mercados mundiales de deuda han mantenido su resiliencia a pesar de que el endeudamiento ha alcanzado máximos históricos, pero los costes del servicio de la deuda van en aumento y las necesidades de financiación relacionadas con la IA crecen con fuerza”, señaló el secretario general del organismo, Mathias Cormann.

    Añadió que, para “salvaguardar la estabilidad en los próximos años”, los gobiernos deben abordar los riesgos de volatilidad derivados de los cambios en la base de inversionistas y “adoptar políticas fiscales sólidas para mejorar la sostenibilidad de la deuda”.

    En las economías de la OCDE, la emisión de bonos soberanos alcanzaría un récord de US$ 18 billones en 2026, frente a los US$ 12 billones de 2022. La deuda en circulación subió de US$ 55 billones en 2024 a US$ 61 billones en 2025. Aunque la deuda como proporción del PIB se mantuvo en 83%, se prevé que aumente a 85% en 2026.

    En los mercados emergentes y economías en desarrollo, el endeudamiento soberano llegó a US$ 4 billones en 2025, elevando el stock total a US$ 14 billones, equivalente al 30% del PIB, el nivel más alto desde 2007.

    Deuda de las empresas y foco en IA

    El endeudamiento corporativo también marcó máximos. En 2025, la deuda total contraída en mercados de bonos y préstamos sindicados alcanzó US$ 13,7 billones, por encima del récord de US$ 13,5 billones de 2021.

    La deuda en circulación llegó a US$ 59,5 billones al cierre del año, de los cuales US$ 36,4 billones corresponden a bonos y US$ 23,1 billones a préstamos sindicados.

    La OCDE prevé que las necesidades de financiamiento empresarial sigan creciendo con fuerza ante la expansión de la inteligencia artificial (IA).

    En materia de costos, el informe señala que los rendimientos reales soberanos han aumentado, especialmente en los plazos largos, y que el alza de tasas comienza a impactar la deuda corporativa. En respuesta, los emisores soberanos han desplazado sus colocaciones hacia vencimientos más cortos.

    En 2025, la proporción de emisiones con plazos superiores a 10 años fue la más baja desde 2009 en deuda soberana y la menor registrada en emisiones corporativas.

    A cuánto asciende la deuda mundial

    A fines de 2025, los instrumentos con tasas superiores a 4% representaban la mitad de los bonos con grado de inversión en circulación, mientras que el 15% de los bonos de alto rendimiento tenía un costo de 8% o más, frente al 10% en 2021. Dado que las necesidades de refinanciamiento de corto plazo están compuestas en mayor medida por deuda de bajo costo, el organismo anticipa que la presión sobre el gasto por intereses continuará.

    El informe también consigna que los bancos centrales siguen siendo los mayores tenedores nacionales de deuda pública en varios países de la OCDE, aunque la reducción de sus balances ha incrementado la participación de inversionistas “sensibles a los precios”, como hedge funds, hogares e institucionales.

    Esta transición “podría aumentar la volatilidad del mercado y terminar afectando también al mercado corporativo”.

    En paralelo, las empresas tecnológicas han ganado protagonismo como emisores. En 2025, los nueve mayores actores —los denominados “hiperescaladores”— captaron US$ 122.000 millones en mercados de bonos, cerca de la mitad del total emitido por el sector tecnológico a nivel global.

    Estas compañías proyectan un gasto de capital acumulado de US$ 4,1 billones entre 2026 y 2030, un 35% superior al gasto total de capital de todas las empresas no financieras de Estados Unidos en 2025. Si la mitad de esas inversiones se financiara vía bonos, estas nueve firmas representarían el 15% del promedio histórico anual de emisiones de empresas no financieras en el mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Deuda públicaOcdeDeudaPIBFinanzas públicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Pacto parlamentario: oficialismo hace oferta irresistible al PDG para que presida la Cámara el primer año de Kast

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    3.
    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    4.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    5.
    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta
    Cultura y entretención

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?