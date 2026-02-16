SUSCRÍBETE
    Gobierno de Boric sube proyección de la deuda pública hacia 2030 y peak llegaría a 43,6% del PIB en último año de Kast

    En el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025 la Dipres destacó, de todas formas, que la deuda bruta en los próximos cinco años se mantendrá bajo el nivel de deuda prudente de 45% del PIB.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    17 Marzo 2025

    En el marco de la compleja situación de las finanzas públicas en el país, la Dirección de Presupuestos (Dipres) trazó su escenario de proyecciones macroeconómicas para los próximos cinco años en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el que reveló un déficit fiscal estructural de 3,6% del PIB para el cierre del año pasado, el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal de la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

    En el documento, publicado el viernes pasado, la Dipres también ajustó sus estimaciones sobre el clave indicador de la deuda pública bruta. Si bien reafirmó que el indicador no superará el límite prudente de 45% del PIB en los próximos años, mostró que la deuda será mayor en el horizonte 2027-2030, respecto de las previsiones dadas a conocer en el IFP del tercer trimestre de 2025.

    Así, si en ese IFP la Dipres proyectaba una deuda bruta que ascendía hasta el 42,7% del PIB hacia 2030, en el último informe estimó que esta llegará a 43,4% del PIB hacia el mismo año, lo que implica un mayor deterioro. Con todo, la Dipres detacó que “de esta manera, los distintos escenarios macroeconómicos propuestos conllevan distintas dinámicas de evolución de la Deuda Bruta en el horizonte estimado (hasta 2030), pero todas ellas cumplen con el compromiso de que se mantenga por debajo del nivel de deuda prudente de 45,0% del PIB”.

    Pero el nivel más alto de deuda no será en ese año, sino que se alcanzaría en 2029, que corresponde al último ejercicio del futuro gobierno de José Antonio Kast, con una cifra de 43,6% del PIB.

    En el último IFP la Dipres también destacó el cambio en la tendencia de la deuda pública bruta durante el último año de la administración Boric. “Por primera vez en casi veinte años, el indicador medido como porcentaje del PIB no aumentó. Durante esta administración, el crecimiento anual promedio de la deuda pública se habrá reducido a 1,4 puntos porcentuales del PIB, el menor incremento observado al comparar con las tres administraciones anteriores. En 2025, la deuda bruta del Gobierno Central se ubicó en 41,7% del PIB estimado, igual nivel que en 2024”, concluyó la Dipres.

    “Este resultado se explica por una combinación de factores, entre ellos, un mayor crecimiento económico y una gestión presupuestaria eficiente. Es fruto de una conducción financiera estratégica que no solo cumplió la meta de ancla, sino que superó los escenarios proyectados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes del inicio de este gobierno. Alcanzar este nivel de solvencia le significa al Estado de Chile un ahorro cercano a US$1.000 millones anuales en pago de intereses, recursos que hoy quedan disponibles para atender las necesidades sociales del país y no para el servicio de la deuda”, añadió.

    No obstante, varios expertos han puesto en cuestión que dicho ajuste de la deuda corresponda a una acción del gobierno, atribuyéndolo más bien a factores fuera de su manejo.

