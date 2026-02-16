Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

Luego que el viernes se diera a conocer que el gobierno incumplió por tercer año la meta fiscal al cerrar el 2025 con un déficit estructural de 3,55% del PIB (unos US$13.200 millones), la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró la defensa del manejo de las finanzas públicas por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Yo quiero recordar algo que es muy importante. Este gobierno garantizó el menor aumento de la deuda pública de los últimos cuatro gobiernos al menos, casi 20 años. Eso significa que estamos reduciendo los costos asociados a pago de las tasas de interés por concepto de deuda a la futura administración. Estamos hablando de un ahorro de alrededor de US$1.000 anuales por no tener que pagar más intereses de deuda gracias a que disminuimos o tuvimos el nivel más bajo de aumento de deuda gracias a la responsabilidad fiscal de este gobierno”.

En este sentido enfatizó que el menor crecimiento de la deuda “es evidentemente la demostración de que hay una responsabilidad fiscal que va a garantizar que el próximo gobierno disminuya los gastos por intereses de pago de deuda”.

Financiamiento de la PGU

Asimismo recordó que la actual administración heredó un déficit de financiamiento de US$2.000 millones para el pago de la Prensión Garantizada Universal (PGU). Al respecto indicó que dichos recursos “no estaban en ninguna parte y tuvimos que buscar la manera con resignaciones, con ajustes presupuestarios para financiar la PGU que se había aprobado. Buscar esos US$2.000 millones que no estaban para que finalmente las personas jubiladas tuvieran su PGU, su platita en el bolsillo”.

Por tanto señaló “cuando hablamos de responsabilidad fiscal, no nos olvidemos de todo lo que tuvimos que hacer fiscalmente para poder cuadrar y ordenar la caja fiscal. Después de un sobrecalentamiento de la economía que nos llevó a una inflación del 14%. Después de, respecto de un déficit estructural que era altísimo, podrán decir que por la pandemia efectivamente, pero era muy alto. Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit fiscal. Gracias a eso creo que fue el segundo año de gobierno si no me equivoco. Pero además teniendo que financiar cosas que no estaban financiadas cuando llegamos. Y yo llamaría a ver ese panorama también, el panorama completo”.

Precisó que la tarea de estabilización tuvo mucho que ver con eso, con la contención de gastos después de los efectos de la pandemia y con hacerse cargo de un ajuste que no se hizo el 2021, en la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera y además financiar políticas y leyes que no estaban debidamente financiadas, como el caso de la PGU.