    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis

    En el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la Dipres confirmó el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal, llegando a un saldo negativo de unos US$13.200 millones y, además, anticipó un mayor déficit (2,7% del PIB) para el primer año del gobierno de Kast.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    Presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. MARIO TELLEZ

    En medio de un álgido debate en torno a la herencia fiscal que dejará el gobierno de Gabriel Boric a la nueva administración de José Antonio Kast que comienza en marzo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, donde evidenció el complejo panorama por el que atraviesan las cuentas públicas.

    El informe, que también actualiza las principales cifras macroeconómicas y fiscales del presente año y delinea el escenario de mediano plazo (2027-2030), reveló un déficit fiscal estructural de 2025 de un 3,55% del PIB (unos US$13.200 millones), lo que rompe todos los pronósticos previos y es mayor incluso al pronóstico del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hace dos semanas (3%).

    Se trata de un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe al tercer trimestre. También es el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal autoimpuesta por este gobierno (2023-2024-2025). Pero, adicionalmente, es el mayor déficit histórico para periodos sin crisis, coinciden los expertos.

    Nicolás Grau Dedvi Missene

    “Esto es la mayor desviación desde que existe la regla de balance estructural sin que haya mediado una crisis. Y, por supuesto, se arrastra hacia 2026. Para ese año hoy se proyecta un déficit efectivo de -1,8% del PIB y un déficit estructural de -2,7%”, sostiene el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

    “De los 3,6 puntos del PIB de déficit estructural (de 2025), alrededor de 0,6 puntos se explican por el ajuste cíclico asociado al precio del cobre. Dicho en simple: el problema de fondo no es el ciclo, es el nivel del déficit. En la práctica, estamos hablando de casi 2 puntos del PIB por sobre la meta que se presentó en el Presupuesto 2025, añade.

    Acevedo dice estar preocupado porque en 2026 los ingresos siguen creciendo, según Hacienda, por sobre lo esperado. “Sincerar este crecimiento eleva el déficit efectivo de -1,8%, sino más bien del orden de -2,2% del PIB: es decir, 0,4 puntos del PIB peor que lo que proyecta Hacienda. Con ese resultado, el déficit estructural subiría de 2,7% a 3,2% del PIB para el 2026”, explica.

    Mediano plazo

    Para este año, el primero de José Antonio Kast en La Moneda, la Dipres prevé que el déficit fiscal estructural estará en 2,7% del PIB, lejos del 1,1% proyectado en la Ley de Presupuestos de 2026. En una mirada de mediano plazo, la Dipres también ajustó a la baja los saldos fiscales hacia 2030. Si en informes anteriores pronosticaba un balance estructural de 0% para 2030, hoy la protección apunta a un -1,1%. “La Dipres sinceró la compleja situación para los próximos cinco años”, afirma un experto.

    “El incumplimiento de la meta de Balance Cíclicamente Ajustado en 2024 y 2025 constituye un hecho relevante en la trayectoria reciente de las finanzas públicas, y esta administración lo asume con responsabilidad, proponiendo e implementando medidas correctivas. No obstante, la evaluación de la política fiscal no se reduce únicamente a este indicador. Esta debe analizarse en su consistencia institucional y en su capacidad para fortalecer la sostenibilidad de mediano y largo plazo. La política fiscal es una carrera de posta”, sostiene el Informe de Finanzas Públicas publicado este viernes.

    “El crecimiento de la Deuda Bruta del Gobierno Central Total se frena por primera vez en casi dos décadas. El cierre fiscal preliminar de 2025 alcanzó 41,7% del PIB estimado, cifra inferior a la proyección del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025 (42,4% del PIB) y equivalente al resultado de 2024. Este resultado se explica por una combinación de mayor crecimiento del PIB nominal (3,5% superior a lo proyectado en la Ley de Presupuestos 2025), contención del gasto y efectos favorables del tipo de cambio. Esto se logró sin hacer retiros desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). El cambio de tendencia en el crecimiento real anual del ratio Deuda/PIB implica un ahorro sustancial por el pago de intereses, estimado en US$1.000 millones al año”, apunta también la Dipres.

    Ante esto, Acevedo indica que “estos números confirman lo que vengo planteando: se necesita un ajuste fiscal con sentido de urgencia, y el recorte anunciado hoy por Hacienda es, a todas luces, insuficiente para reducir un déficit crónico del orden de 3 puntos del PIB”.

