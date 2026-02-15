Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

En medio del debate por la herencia fiscal que dejará el actual gobierno a la administración entrante de José Antonio Kast, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión en materia de gasto y endeudamiento.

“Es necesario precisar que en lo que respecta al gasto fiscal el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad , y por tanto se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad”, afirmó el titular de Interior.

En ese sentido, señaló que si bien “hay todo un tema que hay que abordar respecto a los ingresos tributarios”, también “es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto del año pasado”.

Elizalde sostuvo que la estabilización del nivel de deuda implica “un ahorro aproximado de más de mil millones de dólares que se dejan de pagar en intereses” y destacó que la actual administración es “de los últimos cuatro gobiernos, en donde menos se ha aumentado la deuda pública”.

Las declaraciones se producen luego de que la Dirección de Presupuestos diera a conocer el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, el que evidenció un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB, cifra superior a la meta original de 1,1% fijada en la Ley de Presupuestos y mayor a las proyecciones previas.

El informe también señaló que la deuda bruta del Gobierno Central cerró preliminarmente 2025 en 41,7% del PIB, levemente por debajo de lo estimado en el reporte anterior y en línea con el nivel registrado en 2024, marcando un freno en su ritmo de crecimiento.