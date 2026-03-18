Agustín Romero y modificaciones al Mepco: “Es imposible pensar que esto no vaya a generar malestar ciudadano”

Este martes se constituyó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y el diputado republicano Agustín Romero fue elegido como presidente de esta instancia legislativa.

En su primera entrevista analiza la agenda que deberá liderar y comparte el hecho de que el Ejecutivo envíe en un solo proyecto de ley su reforma tributaria, ambiental y de permisos, ya que considera que se necesita avanzar con celeridad.

Asimismo, suscribe la necesidad de reformular el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) para moderar su costo, puesto que en las actuales circunstancias de un fuerte incremento del precio mundial del petróleo a causa de la guerra en Irán, significa un gasto muy elevado para el fisco.

“La Comisión de Hacienda es una de las más importantes en el Congreso, y el solo hecho de integrarla es una responsabilidad. Imagínese lo que significa presidirla”, dice el diputado, quien plantea que “debe mantener un estándar alto en el sentido de darle espacio a todas las visiones políticas que puedan expresarse en la comisión, y también tener un sentido técnico, porque acá lo que se debate son aspectos que, si bien es cierto, tienen un componente político, hay un componente económico respecto del cual nadie puede dudar, porque tiene un impacto en las personas”.

Para la próxima semana se citó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, para que exponga la agenda legislativa y las perspectivas económicas que prevé para 2026.

3 DE MARZO DEL 2026 CAMARA DE DIPUTADOS APRUEBA REFORMA AL SISTEMA POLITICO. EN LA FOTOGRAFIA, EL DIPUTADO AGUSTIN ROMERO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El oficialismo tuvo mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda, ¿buscará consenso o avanzará rápidamente con los proyectos?

-Nosotros tenemos que actuar con rapidez, pero también tenemos un rol fundamental desde el punto de vista de las instituciones democráticas, que es promover el debate que se tenga que dar en la comisión. El ministro de Hacienda ha expresado que le gustaría tener aprobada e implementándose la agenda de reformas en el primer semestre de este año, y nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que ello pueda ocurrir, pero naturalmente va a depender del debate y la complejidad de los temas que tengamos que tratar.

¿Ve recomendable avanzar en un solo proyecto, considerando la gran amplitud de temas que abarca?

-El tema en sí mismo es complejo, porque cuando se tiene un escenario fiscal en crisis, se tienen que buscar no una, sino que muchas medidas para poder paliar esa situación. Si nosotros tuviéramos un escenario distinto, con la posibilidad de recurrir a un fondo de emergencia, por ejemplo, o con la posibilidad de tener más ahorro, naturalmente que esto no sería tal vez tan necesario.

Si uno mira la agenda de propuestas, ¿cuáles de ellas van a beneficiar directamente a la ciudadanía?

-Las medidas directas a las personas son aquellas que tienen un financiamiento total y lo que se está tratando con estas reformas es buscar, primero, una medida que tiene relación con generar crecimiento económico, empleo y también recursos. Un país donde hay crecimiento económico, inversión y donde la gente empieza a encontrar trabajo, es un país que tiene mayor recaudación, tiene más dinero para poder entregar beneficios sociales. Naturalmente que eso es lo que nosotros buscamos que se garantice en el largo plazo.

¿Qué le parecen los cambios que el gobierno quiere hacerle al Mepco?

-Estamos a la espera de las conclusiones del trabajo que está haciendo el ministro (de Hacienda). Nadie podría desconocer que gastar US$200 millones semanales es algo que es una cifra imposible de sostener por parte del Estado hoy día. Tenemos que estar todos enterados de lo que está pasando y muy comprometidos en buscar, en conjunto, la solución para enfrentar este problema.

¿Pero puede generar un costo político y descontento ciudadano si hay un traspaso más rápido de las alzas del petróleo a los precios internos de la bencina y, por tanto, al bolsillo de la gente?

-Es imposible pensar que esto no vaya a generar un costo político, es imposible pensar que esto no vaya a generar malestar ciudadano, pero el problema que hay es que uno tiene que tomar medidas en función de lo que le haga bien al país. Prefiero, sinceramente, asumir de cara al país una situación que sea compleja, que postergarla para después, como ha pasado, por ejemplo, con las tarifas eléctricas. Lo que le digo al gobierno es que, obviamente, agote todas las posibilidades y que el impacto del aumento de los combustibles sea el menor para las familias, pero también hablando con verdad.