SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó sus declaraciones con respecto a las eventuales modificaciones. Antes de ingresar a La Moneda para reunirse con el Presidente Kast fue consultado específicamente sobre si habrá cambios al Mepco, respondiendo que “ni siquiera sabemos eso”.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Sofía López
    Santiago 13 de marzo 2026. El ministro de hacienda, Jorge Quiroz se habla en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Incertidumbre ha generado la posible modificación que el gobierno del Presidente Kast analiza realizar al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). El tema lo puso sobre la mesa el viernes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien abrió la puerta a cambiar este instrumento, ya que la fuerte alza que está teniendo el precio del petróleo en el exterior le va a generar un mayor desembolso fiscal para mantener su funcionamiento, y de esa manera suavizar el traspaso a los precios internos de los combustibles.

    El lunes fue un poco más allá y luego de reunirse con los senadores de oposición señaló que “tenemos que examinar este sistema y hacer propuestas, y en base a lo que hemos escuchado y los datos vamos a estar diseñando opciones”.

    Sin embargo, este martes en la tarde, al ingresar a La Moneda para reunirse con el primer mandatario, matizó sus dichos sobre modificar el Mepco: “Estamos escuchando, calculando, viendo opciones, pero no hemos tomado ninguna decisión todavía hasta que no comprendamos todas las perspectivas”. Y consultado específicamente sobre si habrá modificaciones, ahora sostuvo que “ni siquiera sabemos eso”.

    Más temprano, antes de regresar a Santiago desde Antofagasta, Kast había reafirmado la intención de modificar el sistema, argumentando los recursos que significa mantenerlo en operación, versus la estrecha situación fiscal del país.

    Efecto de la guerra en Medio Oriente: bencinas anotan primera alza desde inicios de febrero

    “En una semana podemos perder entre US$50 millones hasta US$100 a US$200 millones. ¿Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del Mepco? Claramente no. Y Chile está en una crisis fiscal. Nosotros no podemos aislarnos del mundo. El mundo está en una crisis. Chile está en una crisis fiscal”. Y por lo mismo añadió que “se deben tomar decisiones y optar: ‘Mire le va a aumentar el precio del combustible, pero le vamos a mantener el precio del transporte público, le vamos a mantener el precio de la calefacción’. ¿Qué hace? ¿Vamos a dejar de dar educación? ¿Vamos a dejar de reconstruir? Uno tiene que en la vida tomar decisiones. Son duras”, argumentó.

    A la salida de la cita con el Presidente, el ministro Quiroz evitó a la prensa y se fue sin hacer declaraciones, manteniendo la interrogante de qué hará finalmente el gobierno con el tema.

    Durante la tarde y antes de que el titular de Hacienda cruzara a La Moneda, se reunió con el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez. Al termino del encuentro este último dijo que “se nos explicó la gravedad del tema por el valor tan alto de los combustibles”.

    Asimismo, manifestó que “entendemos que es posible que haya una modificación al Mepco y que se va a conversar con otras organizaciones”, pero descartó que los precios puedan subir $300 de una sola vez.

    Estimación del alza

    El Mepco fue creado por la ley Nº 20.765 publicada el 09 de julio del 2014, con la finalidad de establecer un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido, ambos, estos últimos, de consumo vehicular. Dicho mecanismo opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles, lo que hace que el precio se traspase de manera gradual a los consumidores.

    El conflicto bélico en Medio Oriente ha impulsado al alza el precio del petróleo, lo que incide directamente en el precio de los combustibles a nivel local. No obstante, con el Mepco en funcionamiento se espera que las bencinas de 93 y 97 octanos suban en torno a $26 la próxima semana.

    16/03/2026 - MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MARA SEDINI, VOCERA DE GOBIERNO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Ahora, en caso de que no estuviera operando el Mepco, el aumento previsto para la próxima semana sería del orden de $300 promedio.

    De acuerdo al economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, “según nuestras estimaciones, un poco a la luz de la dinámica del precio del petróleo y el tipo de cambio, eventualmente el alza sería bastante abrupta, de cerca de $350 en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $270 para la gasolina de 97 octanos. Para el diésel, en tanto, el incremento sería de unos $400”.

    Como alternativa al Mepco, los expertos proponen que el traspaso de los precios sea mayor a los consumidores, ya que de esa manera el costo fiscal sería menor.

    En ese sentido, Ortiz afirma que “una opción es tratar de traspasar una mayor proporción del alza, es decir, cambiar los umbrales en los cuales se calcula la variación cada tres semanas, de tal forma de permitir que ya la variación, por ejemplo, no sea de $30 aproximadamente en el caso de las gasolinas, sino pensemos en un alza en torno a unos $60, es decir, duplicar este elemento en cuanto a la posibilidad, digamos, de traspaso”.

    La otra opción la plantea Jorge Hermann, de Hermann Consultores, quien señala que una alternativa es volver al funcionamiento original del Mepco, que era un traspaso todas las semanas, de manera que el fisco tenga que desembolsar menos recursos.

    “Se debería volver al Mepco original de empezar a traspasar semana a semana. Es una alternativa para disminuir el gasto y lo otro es ampliar la banda y así hacer que el efecto fiscal sea menor. Esto, porque lo que estamos haciendo es que estamos manteniendo un precio hoy día estable durante tres semanas, pero con un precio que subió mucho y eso hace que el costo fiscal sea muy alto”, plantea Hermann.

    Más sobre:BENCINASMepco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

    Detienen a sujeto que lanzó balón de gas en la cabeza a guardia municipal durante fiscalización en Estación Central

    Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv

    Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”

    Gobierno de Kast propone al Senado nuevo comisionado para llenar cupo vacante en la CMF

    Inteligencia de EE.UU. dice que régimen iraní consolida su poder y sugiere que es probable que se mantenga pese a ataques

    Lo más leído

    1.
    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    2.
    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    3.
    Otra inmobiliaria pide su quiebra por deudas que suman más de $3.200 millones

    Otra inmobiliaria pide su quiebra por deudas que suman más de $3.200 millones

    4.
    Gobierno de Kast retira para revisión casi 50 decretos ambientales y eléctricos de Contraloría

    Gobierno de Kast retira para revisión casi 50 decretos ambientales y eléctricos de Contraloría

    5.
    Ministra Rincón tras visita al Coordinador Eléctrico: “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar de manera continua”

    Ministra Rincón tras visita al Coordinador Eléctrico: “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar de manera continua”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica
    Chile

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

    Detienen a sujeto que lanzó balón de gas en la cabeza a guardia municipal durante fiscalización en Estación Central

    Ossandón acusa a exsecretario de presunta falsificación de instrumento público en tensa sesión de la Cámara Alta

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera
    Negocios

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno de Kast propone al Senado nuevo comisionado para llenar cupo vacante en la CMF

    Oficialismo se impone y queda con mayoría absoluta en Comisión de Hacienda: el republicano Romero la preside

    ¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Tomás Barrios le gana al australiano Aleksandar Vukic e ingresa al cuadro principal del Master 1000 de Miami
    El Deportivo

    Tomás Barrios le gana al australiano Aleksandar Vukic e ingresa al cuadro principal del Master 1000 de Miami

    Insólito: la Confederación Africana de Fútbol le quita el título continental a Senegal y se lo da a Marruecos

    Champions League: Real Madrid repasa al Manchester City de Josep Guardiola y se mete entre los ocho mejores

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell
    Cultura y entretención

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell

    Duna 3 lanza primer tráiler: promete oscuridad, guerras y acción a gran escala

    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella

    Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv
    Mundo

    Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv

    Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”

    Inteligencia de EE.UU. dice que régimen iraní consolida su poder y sugiere que es probable que se mantenga pese a ataques

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir
    Paula

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir

    Hablemos de amor: Me enamoré tres veces de la misma persona

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana