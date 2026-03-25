MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

Este miércoles el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que detendrá el actual proceso de licitación del estudio para diseñar ampliación que triplicará la capacidad del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez. El titular de la cartera, Martín Arrau, decidió poner marcha atrás y volver a comenzar.

A finales de enero de este año el MOP recibió ofertas de 5 empresas para poder adjudicarse el estudio, que cuenta con un marco presupuestario de $13.500 millones. Estas fueron de las consultoras Arcadis Chile, FAIC, IDOM-Vidal, Ingeniería Cuatro-AYESA y Wood Ingeniería y Consultoría Chile.

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por el MOP, “sólo una cumplió con todos los requisitos técnicos, presentando una oferta económica que superó en $2.780 millones (21%) el presupuesto oficial establecido”.

Es por esto que se buscará reiniciar el proceso, en busca de “asegurar mejores condiciones técnicas, más competencia y un proyecto que responda a la demanda real de las próximas décadas. Uno de los objetivos centrales de la nueva licitación es habilitar un Registro Especial Internacional (REI), mecanismo que permitirá ampliar la participación de empresas consultoras a través de consorcios extranjeros, tal como ocurrió en el proceso de construcción del actual terminal internacional del aeropuerto”, sostuvo el MOP.

El director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, apunto a la extensión de la concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en manos de Nuevo Pudahuel como uno de los factores habilitantes para poder iniciar un nuevo proceso de licitación.. Esto, debido a que se trata de un proyecto que ejecutará la siguiente concesión.

“Dado que la concesión del aeropuerto se extendió hasta 2038, contamos con holguras y el tiempo necesario para relanzar esta licitación, efectuando los ajustes necesarios en el proceso. El objetivo es contar con las mejores proyecciones de demanda de pasajeros y carga, considerando el nuevo escenario del tráfico aéreo de los últimos años, y a partir de ello establecer un anteproyecto adecuado“, agregó Joaquín Dagá, Director General de Obras Públicas.