Las acciones globales registran leves alzas pero perdían impulso, en medio de un nuevo repunte del petróleo y mientras los inversionistas evalúan un plan respaldado por Washington para proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El índice MSCI de acciones globales sube 0,18% a esta hora, pero los futuros de Wall Street retrocedían 0,2% en S&P 500 y el Dow Jones, mientras que las acciones tecnológicas en el Nasdaq bajan 0,3%.

El movimiento se da en un contexto marcado por la volatilidad del crudo y las repercusiones de la guerra entre Estados Unidos e Irán, factores que continúan influyendo en el ánimo de los mercados. Durante la mañana del martes, el precio del petróleo subió hasta 4%, llevando al referencial global Brent nuevamente por sobre los US$100.

El alza del crudo se produjo luego de que el presidente Donald Trump señalara que algunos países muestran entusiasmos mixtos respecto de un plan para escoltar buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

“Tenemos algunos que están realmente entusiasmados. Ya están llegando, ya han comenzado a llegar ”, dijo Trump. “Les daremos una lista. Algunos están muy entusiasmados, otros menos, y asumo que algunos no lo harán. Creo que hay uno o dos que no lo harán, a los que hemos estado protegiendo durante unos 40 años con decenas de miles de millones de dólares”.

Cómo van las bolsas y los mercados hoy martes Maxim Shemetov

Los precios del petróleo han subido con fuerza desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ante el temor de que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz provoque una interrupción global en el suministro energético.

En este escenario, los inversionistas permanecen atentos a nuevos desarrollos del conflicto. Si bien varios atribuyen el impulso del mercado accionario a una economía relativamente sólida, inflación contenida y resultados corporativos robustos, comienzan a surgir señales de alerta.

Bolsa de Santiago

Ayer, la Bolsa de Santiago cerró con un alza de 1,13% y el principal indicador de la plaza local volvió a la rentabilidad anual tras días de caídas debido a la incertidumbre que genera el conflicto en Medio Oriente.

En Chile, la noticia que domina la agenda económica esta mañana es la idea del gobierno de acotar el MEPCO -el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles- que desde hace décadas amortigua el alza de la bencina y el diésel frente a los shocks externos.

Cómo van las bolsas y los mercados hoy martes JAVIER SALVO/ATON CHILE

“El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió ayer con jefes de comité de la oposición en el Senado para advertir que el esquema actual es fiscalmente insostenible con el Brent sobre los US$100: el mecanismo está costando al fisco más de US$120 millones semanales y si los precios se sostienen en estos niveles, el país podría gastar hasta US$3.000 millones solo en subsidiar la nafta”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance - Life Academy official marketing partner.

Con todo, las miradas de los inversionistas locales e internacionales están puestas sobre la reunión de dos días de la Reserva Federal que comienza hoy, y que terminará con su decisión sobre la tasa de interés en Estados Unidos.

La cita es especialmente relevante por el contexto de guerra en Medio Oriente y el impacto que tendrá en la economía global y particularmente Estados Unidos el precio del petróleo, que ha escalado casi 50% desde el inicio de las hostilidades hace tres semanas.