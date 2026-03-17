Biministro Mas contra el impuesto a la ganancia de capital: “Funciona como una suerte de castigo al éxito”

Luego de enumerar una serie de medidas a implementar para “remover el freno de mano” a la inversión, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, Daniel Mas, hizo un llamado al mundo privado a reactivar la economía y el mercado laboral en el Advisory Forum de Sura.

“Cumplimos más de una década de un crecimiento económico mediocre e insuficiente“, fustigó esta mañana el biministro, no sin antes mencionar que una serie de “ideas equivocadas sobre la economía y con claro prejuicio de la sociedad, miraron con desconfianza la actividad empresarial, frenaron el crecimiento de las empresas, grandes, medianas y chicas, y rigidizaron el mercado laboral”.

Con la intención de querer “cambiar en forma clara y contundente la lógica del Estado”, aseguró que es necesario incentivar y colaborar con la inversión privada, apostar “de forma decidida” con una simplificación regulatoria para combatir la “permisología”.

Frente a esto, afirmó que tienen identificados los “nudos” que traban la economía, a lo que anunció que promoverán una “profunda modernización regulatoria” que se extiende inicialmente a cinco puntos focales.

Dentro de ellos mencionó la implementación de la Ley de Marco de Autorizaciones Sectoriales, que “transformará la manera en que se entregan permisos y autorizaciones dependientes del Consejo de Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Dirección General de Aguas y los trámites y permisos que enfrentan también las pymes”.

Otro vector es el decreto emitido el 11 de marzo por el Presidente José Antonio Kast para “destrabar” 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que permitiría movilizar más de US$16 mil millones, que según el biministro, implicarían la creación de 20 mil puestos de trabajo.

También mencionó la implementación de una “agenda” para promover la inversión nacional y extranjera en el país, para lo que desde el Ejecutivo han propuesto, entre “otros incentivos tributarios”, la reducción del impuesto corporativo bajando la tasa de un 27% a un 23%.

De la misma manera, reiteró la “recuperación de una fórmula”, como el histórico Decreto de Ley 600, o DL600, dictado por el gobierno militar en 1974 para fomentar la inversión extranjera en Chile y que fue derogado en 2015 luego de la promulgación de la Ley 20.848, que estableció el marco legal para la inversión extranjera directa (IED).

“Creemos en la empresa privada, desde donde pude aportar los últimos 30 años de mi vida, y en el poder transformador de las empresas. Queremos más y mejores empresas que impacten positivamente en la vida de sus trabajadores, de las comunidades en las que trabajan y que aporten al bien común. Para estos objetivos, el mercado capital es crucial”, dijo el secretario de Estado.

Impuesto a la ganancia de capital

Asimismo, destacó la recientemente anunciada exención tributaria del impuesto a la ganancia de capital, medida ampliamente respaldada por el mercado bursátil.

“Eliminar el impuesto a la ganancia capital es, en esencia, remover un freno de mano a la inversión productiva de nuestro país. Los impuestos a la ganancia capital funcionan como una suerte de castigo al éxito y al ahorro que se moviliza hacia proyectos de largo plazo”, comentó.

En sus inicios, esta exención fue establecida en 2001, durante el gobierno del exmandatario Ricardo Lagos. El objetivo era incentivar la participación de los inyectores de capital en el mercado bursátil. En 2022, llegó a su fin con la Ley 21.240, que eliminó y redujo exenciones tributarias con el objetivo de financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) e introdujo un impuesto único de 10%.

Al cerrar, hizo una invitación: “La recuperación no depende solo de los que estamos en el gobierno, sino que, por sobre todo, de ustedes. Son los trabajadores, emprendedores, empresarios innovadores, inversionistas, los que sacarán a Chile adelante”.