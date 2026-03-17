Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo subían con fuerza, en medio de la persistente incertidumbre sobre la conformación de una coalición liderada por Estados Unidos para proteger el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, referencia internacional, avanza 2,85% hasta los US$ 100,65 por barril, mientras que el WTI de Estados Unidos escala 3,43% a US$ 96,90, según datos de Tradingview.

“Mensajes mixtos están llegando desde la administración Trump sobre la duración de la guerra, mientras el mercado se enfoca más en las acciones sobre el terreno que siguen siendo intensificando el conflicto”, afirmó Saul Kavonic, jefe de investigación energética de MST Marquee, citado por CNBC.

La incertidumbre se intensificó luego de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, señalara el lunes que Washington está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el estrecho.

En paralelo, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos anunciaría próximamente una coalición de países para escoltar buques, aunque el presidente Donald Trump sugirió que la iniciativa aún no está completamente definida.

Cuánto vale el petróleo. En la imagen, Scott Bessent.

“Algunos están muy entusiasmados y otros menos”, dijo Trump, agregando que hay países que podrían no participar pese a haber sido protegidos por décadas por EE.UU.

El gobierno estadounidense ha instado a sus aliados a enviar fuerzas militares para resguardar el tráfico de petroleros, en un contexto en que los movimientos de buques han caído tras ataques iraníes, provocando una de las mayores disrupciones en el suministro global de crudo.

Reuters reporta también Irán reanudó los ataques contra Emiratos Árabes Unidos. Las operaciones en el yacimiento de gas de Shah permanecieron suspendidas tras un ataque con drones, mientras que se declaró un incendio en el puerto de Fujaira, donde la petrolera estatal ADNOC tuvo que suspender los cargamentos.

Fujaira, situada en el golfo de Omán, justo a las afueras del estrecho de Ormuz, es un punto de salida crucial para volúmenes de petróleo equivalentes a cerca del 1% de la demanda mundial.

Incertidumbre pese a las reservas de crudo

“La dinámica del conflicto está evolucionando, pero no se han producido daños importantes en la infraestructura energética. Nuestro escenario base sigue siendo el de un repunte intenso y de corta duración en los precios de la energía. El excedente de oferta mantiene la economía en marcha, aunque algunos mercados emergentes sufren escasez de combustible”, dijo Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Nueva Generación, Julius Baer.

Estrecho de Ormuz -

“La magnitud de la interrupción del suministro hace difícil que el mercado encuentre una solución adecuada”, señaló Warren Patterson, jefe de estrategia de commodities de ING, quien advirtió que ni las garantías de seguros ni las escoltas navales han sido implementadas.

Patterson añadió que escoltar buques comerciales podría exponer a las naves militares a ataques, lo que explicaría la cautela de Washington mientras evalúa la capacidad de Irán para continuar con ofensivas.

El Estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, es una arteria clave para el comercio mundial de petróleo: en 2025 transitaron por allí cerca de 13 millones de barriles diarios, equivalentes a aproximadamente el 31% del flujo global de crudo transportado por mar, según Kpler.