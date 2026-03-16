El precio del petróleo se dispara más de 50% en un mes por la crisis en Medio Oriente

Los precios del petróleo subían la mañana de este lunes impulsados por las tensiones en Medio Oriente y las amenazas a las instalaciones de exportación de la región, en medio de la presión de la administración de Donald Trump para que sus aliados ayuden a resguardar el estratégico Estrecho de Ormuz.

El referencial internacional Brent para entrega en mayo avanzaba 0,89% hasta US$ 104,06 por barril, moderando alzas previas, mientras que el WTI de Estados Unidos para abril subía 0,26% hasta US$ 98,37. Durante la sesión, el crudo estadounidense llegó a superar los US$100.

Ambos contratos han escalado más de 50% en el último mes, alcanzando sus niveles más altos desde 2022, luego de que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz se viera severamente interrumpido. El Brent cerró la semana pasada sobre los US$100 por primera vez en cuatro años.

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Proteger el Estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense afirmó el fin de semana que está exigiendo a otros países colaborar en la protección de este corredor marítimo clave, por donde normalmente circula cerca del 20% del petróleo mundial. Trump añadió que mantiene conversaciones con varios aliados para asegurar la ruta.

El viernes, Estados Unidos lanzó ataques contra activos militares iraníes en la isla de Kharg. Según Trump, los bombardeos “destruyeron totalmente” gran parte de la isla, aunque aseguró que la infraestructura petrolera no fue afectada. Sin embargo, advirtió que Washington podría atacar instalaciones de crudo si Irán continúa atacando petroleros en el Estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca planea anunciar esta semana que varios países acordaron ayudar a escoltar petroleros a través de la vía marítima, según funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal, aunque aún se discute si la operación comenzará antes o después de que termine la guerra.

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El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, reiteró la amenaza de atacar infraestructura energética iraní. De acuerdo con datos de JPMorgan, cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán salen desde la isla de Kharg. El país produjo alrededor de 3,2 millones de barriles diarios en febrero, según cifras de la OPEP.

“Golpeó deliberadamente solo la infraestructura militar por ahora”, dijo Waltz a CNN el domingo. “Y ciertamente creo que mantendría esa opción si quisiera eliminar su infraestructura energética”.

Inquietud por el suministro de crudo

Para Natasha Kaneva, jefa de estrategia global de materias primas de JPMorgan, los ataques estadounidenses y la amenaza de golpear infraestructura petrolera iraní marcan una importante escalada en el conflicto. En una nota enviada a clientes el viernes, Kaneva señaló que un ataque directo al terminal exportador de la isla detendría de inmediato la mayor parte de los envíos de crudo del país, estimados en 1,5 millones de barriles diarios.

Esto probablemente desencadenaría “una severa represalia” de Irán, ya sea en el Estrecho de Ormuz o contra infraestructura energética regional, advirtió.

La interrupción del suministro ocurre pese a la decisión de más de 30 países de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas para mitigar el impacto en el mercado, la mayor acción coordinada de este tipo en la historia. Estados Unidos aportará 172 millones de barriles desde su Reserva Estratégica de Petróleo.

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La operación está siendo coordinada por la International Energy Agency, que informó el domingo que los países asiáticos comenzarán a liberar suministros de emergencia de inmediato, mientras que las naciones de América y Europa iniciarán el proceso hacia fines de marzo.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió que no hay garantías de que los precios bajen en las próximas semanas. “No hay garantías en absoluto en las guerras”, dijo en una entrevista con ABC News. “Puedo garantizar que la situación sería dramáticamente peor sin esta operación militar para debilitar al régimen iraní”.

Para Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Nueva Generación, Julius Baer, la intensidad sin cambios de la guerra en Irán mantiene altos los niveles de tensión en los mercados energéticos. El experto advirtió que las ondas de choque del conflicto afectan principalmente a la economía global a través del petróleo y el gas.

“Sin embargo, ambos mercados energéticos habían acumulado una considerable reserva de invierno, es decir, un excedente de suministro, y consumirla mantiene a la economía bien abastecida por el momento. Dicho esto, aparecen escaseces de combustible en determinados mercados emergentes”, sostuvo el experto en un reporte enviado a los medios.