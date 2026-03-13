Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings sostuvo que los planes del Presidente José Antonio Kast para controlar rápidamente las finanzas públicas se verán complicados por un déficit presupuestario mayor al previsto y el alza vertiginosa de los precios del petróleo.

“Restablecer la credibilidad fiscal es clave para preservar la solidez del marco macroeconómico y fiscal del país y respaldaría la calificación A- y la perspectiva estable de Chile”, dijo Fitch en un informe.

El documento añade que “Kast liderará un gobierno de emergencia enfocado en el control de la migración, la reducción del gasto público, la agilización de los permisos ambientales y la reestructuración de las respuestas gubernamentales a la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales”.

Sin embargo, indica que las prioridades políticas del gobierno podrían moderarse mediante negociaciones con el Congreso, donde la coalición de derecha obtuvo 76 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados, sin alcanzar la mayoría.

El informe recuerda que Kast se ha comprometido a implementar un ambicioso plan de consolidación que incluye recortes de gasto de aproximadamente US$6.000 millones en 18 meses, lo que representa cerca del 1,6% del PIB de 2026.

“Un ajuste de esta magnitud podría reducir el déficit a cerca del 1% del PIB y, potencialmente, estabilizar o incluso disminuir la relación deuda/PIB. En opinión de Fitch, será difícil lograr recortes tan importantes, dadas las crecientes presiones sobre el gasto, especialmente en educación, salud y pensiones, y las promesas de Kast de aumentar el financiamiento para la policía, las prisiones y los servicios de inmigración”, advierte Fitch.

Tasa de impuesto corporativa

El nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha instruido a los ministros a recortar el gasto en un 3%, centrándose en la lucha contra el abuso y el fraude, una mayor eficiencia en el gasto y la austeridad fiscal, lo que, según la nueva administración, podría traducirse en recortes de US$3.000 millones este año.

Al respecto Fitch dice que las reducciones de gasto de Kast priorizarían la eficiencia en el gasto administrativo, incluyendo la revisión de contratos de servicios y la cancelación de nuevos contratos, en lugar de recortes en prestaciones sociales y servicios públicos. “Esto también podría frenar el ritmo de la consolidación”, indica.

Agrega que las perspectivas de consolidación fiscal también dependerán de los planes propuestos por Kast para reducir la tasa del impuesto sobre la renta corporativa del 27% al 23%, lo que podría generar pérdidas de ingresos a corto plazo.

El informe indica que la reducción propuesta de la tasa del impuesto sobre la renta corporativa se ha presentado como parte de un paquete más amplio de medidas económicas y tributarias. Pero dice que si los dividendos de crecimiento esperados derivados de los cambios tributarios y regulatorios se retrasan o solo se materializan parcialmente, los déficits de ingresos podrían contrarrestar los efectos de los recortes de gasto sobre el déficit.

Perspectivas

El Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 de Chile mostró un déficit estructural del 3,6% del PIB, incumpliendo la meta de equilibrio estructural del país por segundo año consecutivo. El déficit fiscal se amplió al 2,8% del PIB, ligeramente por encima de la expectativa de Fitch del 2,5%.

La agencia proyecta déficits superiores al 2% del PIB en 2026-2027, aunque advierte que este pronóstico podría revisarse al alza si los recortes de gasto no se implementan en la medida prevista.

La deuda pública se mantuvo estable en el 41,7% del PIB por primera vez en dos décadas y por debajo de la estimación de Fitch del 42,4%, aunque los activos consolidados totales disminuyeron al 4,1% del PIB a finales de 2025 desde el 4,6% en 2024. “La estabilidad de la relación deuda/PIB se vio respaldada en parte por el fortalecimiento del peso y un deflactor del PIB elevado impulsado por los precios del cobre, aunque estas no son soluciones a largo plazo para una reducción sostenible de la deuda”, señala el informe.

Además, indica, Chile importa casi todos sus combustibles, y el aumento de los precios del petróleo debido al conflicto con Irán amenaza con avivar la inflación y presionar al peso, lo que ha disminuido las perspectivas de nuevas reducciones de las tasas de interés.

Fitch dice que si bien el crecimiento se contrajo un 0,1% interanual en enero, la primera caída en 19 meses, los proyectos mineros y energéticos en desarrollo, junto con la recuperación de los indicadores de confianza empresarial, sugieren que la inversión seguirá mejorando, lo que implica un potencial al alza respecto a nuestra previsión actual del 2,3 % en 2026.

El informe indica que es probable que esto se vea reforzado por la agenda de Kast para agilizar los permisos y simplificar las regulaciones con el fin de impulsar la competitividad y el espíritu empresarial, pero que ello depende de la capacidad de la administración para implementar su agenda en conjunto con el Congreso, en particular en lo que respecta a las reducciones de impuestos.