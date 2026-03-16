Bolsas mundiales suben mientras inversionistas siguen de cerca la guerra en Medio Oriente y evolución del petróleo

Las acciones globales registran avances, mientras los inversionistas intentaban recuperarse de otra semana de pérdidas y seguían de cerca los movimientos del petróleo y las últimas novedades del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las acciones agrupadas en el índice MSCI World suben un marginal 0,07%, mientras que los futuros del Dow Jones anotan un alza 0,2%. En tanto, los futuros del S&P 500 subían 0,4% y los del Nasdaq-100 ganaban 0,5%.

En Europa, tras un inicio dubitante, las acciones agrupadas en el Stox600 muestran una ganancia de 0,13%, mientras que el Dax de la Bolsa de Fráncfort, la más relevante de la región, sube 0,26%.

Bolsa de Santiago

En Chile, la Bolsa de Santiago logró sortear la semana pasada con una ganancia acumulada de 0,36%, pero el conflicto en Medio Oriente borró las ganancias acumuladas en 2026.

El Ipsa subió 0,64% el viernes y se ubica exactamente en los 10.466,52 puntos antes de la apertura de hoy lunes.

En el plano local, el presidente José Antonio Kast llega al comienzo de su segunda semana en La Moneda con el Plan de Reconstrucción Nacional como gran primera señal económica, presentado el sábado desde Lirquén en el Biobío. El proyecto contempla 40 medidas en cinco ejes: inyección de $400 mil millones para zonas de incendios, rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, eliminación transitoria por 12 meses del IVA a la primera venta de viviendas, subsidio para recuperar 200.000 empleos formales, reforma al SEIA para desbloquear inversiones y cese de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda.

El ingreso formal al Congreso está proyectado para el 23 o 24 de marzo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya lanzó la advertencia clave sobre el contexto externo: el mecanismo de estabilización del petróleo cuesta normalmente US50 millones semanales al fisco, pero con el Brent sobre US105 ese costo podría escalar a US$300 millones por semana.

Cómo van los mercados y las bolsas hoy lunes. En la imagen, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“La semana concentra además los eventos macro más importantes del trimestre: este martes y miércoles se reúne la Reserva Federal, seguida del BCE y el Banco de Inglaterra. Los tres, atrapados en el mismo dilema, no pueden cortar con el petróleo sobre US$100″, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance - Life Academy official marketing partner.

“El mercado descuenta tasas sin cambios, pero toda la atención estará en las proyecciones actualizadas de inflación y crecimiento”, agregó.

Repunte de las bolsas mundiales

El repunte se produce después de que el S&P 500 registrara su tercera semana consecutiva de caídas y cerrara el viernes en su nivel más bajo del año. El índice terminó la semana con una baja de 1,6%, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq retrocedieron cerca de 2% y 1,3%, respectivamente.

Durante la semana pasada, los precios del petróleo subieron con fuerza. El crudo Brent superó los US$100 por barril por primera vez desde 2022, en medio de interrupciones del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de crudo, que ha quedado prácticamente paralizada desde el inicio de la guerra.

En las primeras operaciones del lunes, el crudo WTI sube hasta US$98,36 por barril, luego de haber superado brevemente los US$100 durante la noche. En paralelo, el Brent subía 0,9% hasta US$104,26.

Cómo van los mercados y las bolsas hoy lunes Vasily Fedosenko

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra activos militares iraníes ubicados en Isla Kharg. Aunque la ofensiva no afectó infraestructura petrolera, Trump señaló que Washington podría considerar atacar esas instalaciones si Irán continúa bloqueando el Estrecho de Ormuz.

El mandatario también dijo a NBC durante el fin de semana que Irán quiere alcanzar un acuerdo, pero que Estados Unidos “aún no está listo”.

El ánimo del mercado también recibió cierto apoyo luego de que The Wall Street Journal informara que Estados Unidos anunciará pronto una coalición de países para escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz, citando a funcionarios.

Pese a las tensiones geopolíticas, la caída de la bolsa ha sido relativamente moderada. El S&P 500 se mantiene apenas un 5% por debajo de su máximo histórico alcanzado a comienzos de este año.

“La aparente resiliencia del S&P 500 se debe al creciente optimismo de las estimaciones de consenso de los analistas del sector sobre las ganancias por acción para 2026 y 2027”, escribió Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research. “Aparentemente, no recibieron el memo sobre las posibles consecuencias negativas de una guerra prolongada y el cierre del Estrecho”.