Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa de viviendas nuevas.

Las solicitudes recibidas por los bancos para el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios destinados a la compra de viviendas nuevas ha seguido en aumento. La iniciativa, implementada por los Ministerios de Hacienda y Vivienda a mediados de 2025, apuntaba a reducir los altos stock de viviendas nuevas que no se estaban vendiendo, lo que impedía que las constructoras iniciaran nuevos proyectos.

De esta forma, se estableció un total de 50 mil subsidios para la compra de unidades de hasta UF4.000, en un plazo de máximo 2 años para agotarse. Inicialmente se había planteado un plazo de 1 año, pero en su tramitación en el Congreso se amplió a 2 años. Sin embargo, a más de 7 meses de que inició su operación ya está cerca de coparse.

De acuerdo a las últimas cifras de Asociación Bancos e Instituciones Financieras (Abif), entre junio del 2025 y el 13 de febrero los bancos ya habían recibido un total de 61.894 solicitudes elegibles, versus las 54.925 anotadas al 16 de enero y superando nuevamente las asignables.

Según el reporte al 13 de febrero 33.783 de las solicitudes ya se encontraban aprobadas y 20.633 estaban en etapa de evaluación. Dentro de las solicitudes aprobadas, 18.380 operaciones habían sido cursadas.

Andres Perez

Montos

Las operaciones con subsidio a la tasa generaron un flujo de crédito acumulado de US$2.205 millones entre julio de 2025 y febrero de 2026, siendo responsables del 47% del monto total de nuevas colocaciones hipotecarias, según cifras disponibles al segundo semestre de 2025.

En su reporte la Abif también destacó que la tasa de interés hipotecaria disminuyó en los últimos meses, en línea con las tasas de referencia de largo plazo, incluso sin contar el efecto directo de los 60 puntos base del subsidio. De este modo, enero de 2026 promedió 4,12%, el nivel más bajo desde diciembre de 2021.

El beneficio estatal consiste en un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario que permite rebajarla entre 0,61% y 1,16% para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento (UF), junto con reducir a 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito.