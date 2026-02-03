SUSCRÍBETE POR $1100
    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Pese a que el plazo para agotar el stock de 50 mil subsidios es de 2 años, a seis meses de su implementación ya está prácticamente copado.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas ha sido una de las medidas más efectivas para poder hacer frente a la crisis del mercado inmobiliario. Así lo han dicho varios actores como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que, junto a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), presentaron la medida con el Ministerio de Hacienda y el de Vivienda.

    La iniciativa apuntaba a reducir los altos stock de viviendas nuevas que no se estaban vendiendo, lo que impedía que las constructoras iniciaran nuevos proyectos. De esta forma, se estableció un total de 50 mil subsidios para la compra de unidades de hasta UF4.000, en un plazo de máximo 2 años para agotarse. Inicialmente se había planteado un plazo de 1 año, pero en su tramitación en el congreso se amplió a 2 años. Sin embargo, a 6 meses de que inició su operación ya está prácticamente copado.

    De acuerdo a las cifras de Abif, entre junio del 2025 y el 16 de enero los bancos ya habían recibido un total de 54.925 solicitudes elegibles, casi 5 mil más que el tope. De estas, 29.789 ya habían sido aprobadas, equivalentes a cerca de un 60% del stock de subvenciones puestas a disposición por el gobierno.

    Dentro de las solicitudes aprobadas por las distintas instituciones financieras, 15.778 ya han sido cursadas, “generando un flujo de crédito de US$ 1.789 millones, monto equivalente a aproximadamente un 45% del flujo total de nuevas colocaciones hipotecarias de igual período”, afirma la asociación.

    Otras 18.518 solicitudes aún estaban siendo evaluadas. Pero la tasa de aprobación ha sido bastante alta, alcanzando un total de 88% de las solicitudes recibidas por los bancos, y con apenas un 12% de rechazos.

    “Las más de 54 mil solicitudes ingresadas demuestran que el subsidio a la tasa ha sido un éxito y que ha contribuido no solo a que más familias puedan acceder a su vivienda, sino también para impulsar la reactivación del sector. Se trata de una política que tiene un bajo costo para el Estado y que ha demostrado ser exitosa”, destacó el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría.

    Y añadió: “Estamos convencidos que es necesario avanzar hacia un subsidio 2.0, extendiendo esta ley. La fórmula ya está probada y si actuamos con celeridad será posible consolidar la reactivación del sector, ampliar las posibilidades para que más personas puedan acceder a un financiamiento y a su vivienda propia, y contribuir decididamente a disminuir la grave cesantía que aqueja a nuestro sector”.

