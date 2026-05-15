Wanderers, en alerta: Pablo Milad acusa presiones del Real Madrid para llevar la final Intercontinental Sub 20 a Europa

El conjunto Sub 20 de Santiago Wanderers consiguió hace algunas semanas un importante éxito. Los caturros se quedaron con el título de la Copa Libertadores Sub 20 y, con ello, el cupo para disputar la Copa Intercontinental de la categoría, donde tendrán que medirse contra el Real Madrid.

Y este miércoles el presidente de la ANFP, Pablo Milad, visitó el complejo deportivo del cuadro de Valparaíso para felicitar al plantel. A la cita también acudieron Jorge Aguilar, Vicepresidente de la ANFP; Andrés Alvarado, miembro del directorio; Yamal Rajab, Gerente de Ligas y Competiciones; y Andrés Sánchez, en representación de Santiago Wanderers.

“Cuando hay humildad es porque hay lucha, sacrificio y cosas que no se ven muchas veces. La humildad es lo fundamental para seguir creciendo y no creer que llegó uno a un nivel y ya cumplió. Es un aliciente para seguir luchando por los objetivos que uno se plantea como equipo y como persona. Por eso, valorar esa humildad que mostró el equipo de Wanderers, con un poderío y una fuerza mental que es fundamental en el fútbol y en la vida”, destacó Milad.

“La humildad me impresionó, el equipo educado, humilde, siendo campeones, mantuvieron su postura y eso es lo que yo les pido también para el futuro. Seguir ganando cosas, pero con humildad, con esfuerzo, con sacrificio, con entregar día a día algo para lograr”, complementó.

Tras ello, el dirigente aprovechó la instancia para referirse a la presión que ha recibido la Conmebol para que el duelo contra los merengues se desarrolle en Europa y no en Sudamérica, como venía siendo la tendencia de las últimas cuatro ediciones.

“Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país. Esto lo están viendo la UEFA y la Conmebol”, señaló Milad.

De todas maneras, apuntó que en Chile se manejan dos recintos para llevar a cabo el partido. “A mí me pidieron dos alternativas. La primera opción fue el Estadio Elías Figueroa y, como segunda opción, el Estadio Nacional, porque me pidieron un recinto con mayor capacidad”, indicó.

También aclaró que “tanto la UEFA como la Conmebol financian completamente el evento”, por lo que los clubes no tienen que desembolsar nada de dinero extra para llevar a cabo el partido intercontinental.

También se refirió a la fecha que se maneja para la realización. “Es muy probable que se posponga para septiembre u octubre, porque en agosto –fecha que se manejó inicialmente- la categoría Sub-20 del Real Madrid va a estar de vacaciones”, precisó Milad.

Récord exclusivo

Cabe señalar que después de que Wanderers le ganara a Flamengo en lanzamientos penales, Chile se convirtió en el segundo país de Sudamérica en registrar equipos ganadores de la Copa Libertadores en las tres categorías oficiales de la competencia de la Conmebol: masculino, femenino y Sub 20. Hasta ese entonces solo Brasil cumplía con aquello.

Colo Colo dio los primeros aportes a este hito. En 1991 el equipo masculino del Cacique se quedó con la Copa Libertadores derrotando a Olimpia. Luego, en 2012, el conjunto femenino albo fue campeón tras vencer a Foz Cataratas en Brasil. Y ahora, Wanderers hizo lo propio en la Sub 20.