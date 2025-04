El emotivo mensaje de Alexis Sánchez tras el paso del Arsenal a las semifinales de la Champions League

Arsenal se transformó este miércoles en uno de los cuatro semifinalistas de la Champions League. El cuadro inglés había cumplido con parte de la tarea la semana pasada cuando se impusieron en casa de manera contundente por 3-0 contra el Real Madrid.

Si bien el cuadro español salió con todo en busca de dar vuelta la llave, en su intento terminaron por cerrar una nueva derrota por 2-1 que los dejó fuera de la competencia.

Con esto, Arsenal se debe alistar para enfrentar al PSG en el sueño de alcanzar la final de la competencia europea.

Quien no estuvo ajeno de este paso fue Alexis Sánchez. El exdelantero del Arsenal recordó su paso por el conjunto inglés dejando una sentida publicación en sus redes sociales.

“En el fútbol hay amores que nunca se olvidan”, escribió el tocopillano, acompañando el mensaje con una fotografía de él con la camiseta del equipo, el escudo y un video desde el terreno de juego del Emirates Stadium.

Una jugada con trazas de homenaje

En el partido entre Arsenal y Real Madrid también se vivió un momento tenso dentro de la cancha. En el minuto 13 del partido, y tras la revisión del VAR, los Cañoneros tuvieron un penal a favor que les pudo entregar algo más de calma en el partido.

Bukayo Saka se colocó frente al balón tomándose poco más de cinco segundos para ejecutar el lanzamiento tras la orden del árbitro. Cuando lo hizo, picó la pelota casi al centro del arco. Thibaut Courtois, quien se había lanzado hacia su derecha, alcanzó a reaccionar y sacó la pelota.

Tras la acción, el gigantón belga festejó con todo su atajada, mientras que el inglés no podía entender lo sucedido. Lamentablemente, para Saka, no es primera vez que no convierte un penal en una instancia decisiva, ya que tampoco pudo marcar un lanzamiento con su selección en la final de la Eurocopa 2020, lo que le terminó entregando el título a Italia.

Bukayo Saka ha declarado que uno de sus ídolos de juventud era Alexis Sánchez, quien brilló por más de cuatro años con la camiseta de Arsenal.

“Crecí acá como hincha y jugador. Vi a jugadores importantes como Thierry Henry, Aubameyang y Alexis Sánchez (…) Jugadores como Alexis Sánchez marcaban semana a semana. Se desempeñaba increíblemente dentro de la cancha. Jugaba de forma increíble y siempre soñé con ser ese tipo de jugador”, confesó el delantero a CBS Sports hace algunos años.

¿Habrá querido imitar la ejecución del tocopillano en la final de la Copa América 2015 ante Argentina? Sólo Saka lo tiene claro.