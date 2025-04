No se dio el milagro: Arsenal elimina al Real Madrid y la Champions League tendrá un nuevo monarca

“La fábrica de los sueños”. Ese mensaje apareció en un gran lienzo desplegado por los hinchas del Real Madrid en la salida de los equipos, antes del partido contra el Arsenal, en el Santiago Bernabéu. Luego del 3-0 obtenido por los Gunners en la ida, los merengues apelaban a un milagro para dar vuelta la eliminatoria y así continuar con la defensa de la corona en la Champions League. Recurrían a que ese ambiente mágico de su íconico e imponente estadio podía “ayudar” en la remontada. Estuvo muy lejos de suceder. El partido finalizó con el triunfo inglés 2-1, para estar en semifinales.

Si hubiese enfrentado a otro equipo, seguramente la sensación general era que el equipo londinense ya tenía más de un pie en las semis de la Liga de Campeones, luego de una victoria contundente, adornada por un par de golazos de Declan Rice. Pero los pupilos de Mikel Arteta tenían que visitar al Madrid. Por lo tanto, podía pasar cualquier cosa en Chamartín. A la larga, independiente a los rendimientos, el idilio entre la Casa Blanca y la Champions es casi indisoluble: es el más ganador (15) y el campeón vigente.

El arranque fue trepidante. En un arco, gol anulado a Mbappé. En el otro, un par de ocasiones de Saka. El fanático se frotaba las manos. En el contexto de un inicio acelerado, el Madrid salió pasado de revoluciones, cometiendo faltas excesivas (Alaba quedó apercibido de inmediato). El concepto de ímpetu llevado al límite.

El VAR fue protagonista del primer tiempo. Su primera aparición fue en los 10′, por un posible penal de Asencio a Merino. El árbitro francés François Letexier revisa y cobra la pena máxima. Temprano, el Arsenal tenía la chance de cerrar la llave. Pero la displicente ejecución de Bukayo Saka mantuvo el cero. La picó mal y Thibaut Courtois se lució para contener.

En el otro lado, lo mismo. En los 23′, se cobra un penal para los merengues por una supuesta infracción contra Mbappé. Una larga revisión del videoarbitraje provocó una tensa espera, hasta que el juez recurre a la pantalla y anula la sanción inicial. No lo podían creer en el Bernabéu.

El Arsenal fue un equipo corto a la hora de repliegue, teniendo como improvisado centrodelantero a un mediocampista como Mikel Merino (el primero en presionar). Con el balón, los Gunners se desplegaban para tratar de salir con velocidad. Mientras que los blancos jugaban con desesperación, sin un libreto claro y con la presión del reloj. Era demasiada la dependencia en alguna de sus grandes individualidades. El problema es que aparecían a cuentagotas. El Madrid finalizó la primera mitad con cero remates a portería.

Con solo 45 minutos por delante, las opciones de la escuadra de Carlo Ancelotti pasaban a ser utópicas. Debían encontrar la fórmula para vulnerar a un Arsenal sólido, con una gran performance de William Saliba (pese a fallar en el empate) y el todoterreno Declan Rice. A la hora de juego, Carletto movió el tablero y metió tres cambios: Dani Ceballos, Fran García y Endrick. Tratándose del equipo más poderoso del orbe, tiene un plantel reducido.

Bukayo Saka tuvo su revancha, tras fallar en el penal. En los 65′, el seleccionado inglés anotó el 1-0 en un gran gol, picándole el balón a Courtois luego de un pase filtrado de Merino. El marcador global quedaba 4-0 para los londinenses. Era, prácticamente, la sentencia de la serie. Un par de minutos después, el local llegó al empate con tanto de Vinícius, aprovechando un error de Saliba. Todo como al principio: el Madrid necesitaba tres goles para forzar el alargue, con poco más de 20′ por delante.

Si se pensaba que el final del partido iba a ser con un Real Madrid que iba a llevarse por delante a los ingleses, la respuesta es no. Luego de la igualdad, no generó chances concretas en el arco de Raya. Mbappé salió lesionado en los 75′ y Jude Bellingham estuvo irreconocible durante la eliminatoria completa. El ex Dortmund intervino muy poco en ofensiva.

Los Gunners bajaron la persiana de contragolpe, en los descuentos. Gabriel Martinelli hizo el 2-1 para enmudecer al Santiago Bernabéu. Desde 2009 que el exequipo de Alexis Sánchez no alcanzaba la ronda de cuatro mejores.

En definitiva, el Arsenal se instala en la ronda de los cuatro mejores y su próximo rival será el PSG de Luis Enrique, que despachó al Aston Villa. La otra semifinal será entre el Barcelona y el Inter de Milán. Los nerazzurri empataron 2-2 con el Bayern Múnich (habían ganado en Alemania por 2-1).