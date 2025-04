“Les vamos a enseñar que no hay barreras ni límites”: Real Madrid apela al efecto Bernabéu para remontar ante el Arsenal

El Real Madrid está en problemas. El equipo merengue sufre en lo que siempre ha sido su especialidad: la Champions League. En Londres, sufrió una dura bofetada: el Arsenal le asestó un contundente 3-0. Para pasar a las semifinales del máximo torneo de clubes a nivel europeo, los merengues deben revertir la serie.

La escuadra de Carlo Ancelotti necesita de una jornada inspirada. Tiene que hacer pesar la jerarquía de sus figuras y hasta la tradición que lo convierte en el máximo ganador de la Orejona: suma 15 títulos.

El Real Madrid se afirma en el efecto Bernabéu para remontar ante el Arsenal

Al margen de lo futbolístico y de lo histórico, el actual defensor de la corona del certamen apela a un factor que considera crucial: el efecto de un Santiago Bernabéu repleto de hinchas que empujarán para que se produzca el milagro.

El club apela a ese sentimiento. “El Bernabéu, otra vez”, se titula el emotivo video que publicó el club en sus redes sociales.

🔜🏟️🤍 El Bernabéu, otra vez. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2025

“Les vamos a enseñar que no hay barreras ni límites. Un mundo donde todo es posible. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo termina esto, he venido a decirles cómo empezará”, se escucha en el video.

“Es heroico lo que hacen en este estadio y en esta competición. Y lo hemos vuelto a ver. Algún día terminará... Quizás, pero esta vez no”, consigna la alocución en forma de arenga, que va a acompañada de imágenes de las principales figuras del equipo y de situaciones que han construido la identidad del club.