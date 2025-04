Quiso imitar a su ídolo Alexis Sánchez: Bukayo Saka desperdicia el penal ante Real Madrid por intentar picarla

Tras una espectacular actuación de Declan Rice, quien marcó dos golazos de tiro libre, Arsenal se impuso por 3-0 sobre Real Madrid en Inglaterra, en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Por lo mismo, para la vuelta en España, el elenco Merengue salió con todo para intentar revertir la serie. Sin embargo, la opción más clara para abrir la cuenta fue para la visita.

Tras revisar el VAR, el juez cobró penal para los Cañoneros de Londres tras un agarrón de Raúl Asensio sobre Mikel Merino. Luego de una ceremonia previa, Bukayo Saka se colocó frente al balón a los 13 minutos.

El delantero inglés se tomó más de cinco segundos en ejecutar el lanzamiento luego de la orden del árbitro. Cuando lo hizo, picó la pelota casi al centro del arco. Thibaut Courtois, quien se había lanzado hacia su derecha, alcanzó a reaccionar y sacó la pelota. El artillero falló el tiro de gracia para Real Madrid.

Foto: Real Madrid

Tras la acción, el gigantón belga festejó con todo su atajada, mientras que el inglés no podía entender lo sucedido. Lamentablemente, para Saka, no es primera vez que no convierte un penal en una instancia decisiva, ya que tampoco pudo marcar un lanzamiento con su selección en la final de la Eurocopa 2020, lo que le terminó entregando el título a Italia.

No pudo imitar a su ídolo

Bukayo Saka ha declarado que uno de sus ídolos de juventud era Alexis Sánchez, quien brilló por más de cuatro años con la camiseta de Arsenal.

“Crecí acá como hincha y jugador. Vi a jugadores importantes como Thierry Henry, Aubameyang y Alexis Sánchez (…) Jugadores como Alexis Sánchez marcaban semana a semana. Se desempeñaba increíblemente dentro de la cancha. Jugaba de forma increíble y siempre soñé con ser ese tipo de jugador”, confesó el delantero a CBS Sports hace algunos años.

¿Habrá querido imitar la ejecución del tocopillano en la final de la Copa América 2015 ante Argentina? Sólo Saka lo tiene claro.