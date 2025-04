Eduardo Berizzo se lanza con todo contra la FIFA por el caso de León en el Mundial de Clubes

El ex técnico de la Roja, Eduardo Berizzo, actual director técnico del León Mexicano se lanzó con todo contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

El mandamás del fútbol mundial señaló hace algunos días que “en un par de semanas vamos a tener la resolución final y definitiva, vamos a respetar cualquier decisión. Lo que se está mirando, es que, si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación, la intención de la FIFA es jugar un partido, un playoff, entre el equipo que perdió la final de la Champions de Concacaf, LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, que es el América”.

Claro que esta declaración de Infantino no cayó bien en la institución felina que fue expulsada del Mundial de Clubes el pasado 21 de marzo, cuando la FIFA informó de que la Comisión de Apelación determinó que el cuadro no podría participar porque comparte dueño con otro de los integrantes del certamen, Pachuca. De hecho, el Grupo Pachuca también es integrado por el Real Oviedo de España y Everton de Viña del Mar.

Ante esta situación, Berizzo lanzó que “No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad. Me parecieron imprudentes, innecesarias, inconvenientes”, señaló de entrada el ex DT de la Roja.

“El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro al crear la resolución del TAS”, agregó.

Y no paró ahí: “La FIFA debe demostrar que es una organización íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido. No solo con nuestra eliminación, sino con todo esto que supone un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va, quiénes no, por qué van equipos, por qué otros se van o te eliminan. Mientras no exista una claridad, transparencia sobre eso, siempre seguirán siendo sospechosos”, expuso.

También tuvo palabras a la inacción de la Federación Mexicana de Fútbol. “Te sientes maltratado y la Federación Mexicana no haya dicho una palabra sobre esta cuestión. Como integrante de una liga importante como esta y que aspira cada vez más a ser importante, me hubiese gustado escucharla como escuché la de la Concacaf y a Infantino en una declaración completamente imprudente e innecesaria”, cerró Berizzo.