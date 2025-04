Manuel Pellegrini se ilusiona con una final soñada para el Betis en la Conference League

El 2-0 conseguido en España tiene al Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini más cerca de las semifinales de la Conference League. Si bien este jueves el equipo saldrá a la cancha a enfrentar al Jagiellonia por el partido de revancha, el Ingeniero no dejó pasar la posibilidad de ilusionarse con una final soñada.

“Lo más importante si uno quiere llegar a un final es pasar los cuartos primero. Luego nos centraremos en las ‘semis’ con la ambición de lo que se viene demostrando sobre el campo para llegar más arriba, y no creyendo que los rivales pueden ser más fáciles o más difíciles”, señaló este miércoles e conferencia de prensa.

“Ojalá demos ese primer paso en Polonia y sería muy bonito encontrarse con el Chelsea en la final. Como institución estamos todos centrados en el partido de Polonia y en buscar la clasificación”, complementó.

También tuvo palabras sobre el ambiente que se vive en España. “Es difícil desconectar en Sevilla por la cantidad de gente que hay, pero es una fiesta que engrandece mucho la ciudad”.

Claro que esta ilusión se puede ver afectada por la sensible baja de Marc Roca por lesión. “Marc tiene unas molestias que no le permiten estar al 100%, seguramente tenga que pasar por el quirófano”, adelantó.

Además están las de Diego Llorente. “Lamentablemente, la lesión de Diego ha venido en un muy mal momento, además estaba dando un gran rendimiento. Hemos estado con tres centrales y lo veníamos rotando de forma adecuada, pero ahora tenemos que centrarnos en los futbolistas que tenemos. Hemos tenido el infortunio de padecer muchísimas lesiones en muchos puestos y el plantel ha sido el encargado de dar la cara. Tenemos a Bartra, Natan, Mendy, Ricardo… Ya veremos cuál es la mejor solución para seguir ambicionando más allá del pase a semifinales en base a un plantel y no a un equipo”.

De todas maneras, también tuvo novedades positivas, pues Isco se encuentra en buenas condiciones. “Está bien, físicamente no tiene problemas, estuvo un par de semanas con un dolor en la pierna que se había operado y había que revisar esa molesta, pero lo ha superado, ya está al cien por cien y no tiene ningún problema. Nuestra intención es clasificarnos y ya veremos mañana el once inicial”, comentó.

Las claves de Sergi Altimira

Por el lado de los jugadores quien tomó la palabra fue Sergi Altimira. El volante adelantó que “ellos querrán aprovechar el factor campo. Nos encontraremos a un Jagiellonia con la necesidad de volcarse al ataque y serán mucho más ofensivos para ir a por el partido, pero eso nos puede beneficiar para aprovechar los espacios. Será duro, pero tenemos ganas de que llegue ya y pasar la eliminatoria”, indicó de entrada.

“Es una oportunidad única de hacer historia y la verdad es que estamos con mucha confianza, con muchas ganas de que llegue el partido para poder darles también una alegría a todos los béticos”, continuó.

“Lo vivimos de una manera muy especial. Al final estamos delante de una oportunidad única que no se ha hecho antes en el club. Lo afrontamos como una final, que yo creo que es lo que es. Sabemos que partimos con la ventaja de los dos goles, pero tenemos que salir a ganar y estamos con muchas ganas”, concluyó Altimira.

El partido entre Jagiellonia y el Betis está programado para este jueves 17 de abril desde las 12.45 horas de Chile.