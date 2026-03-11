SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Marlon Moreno Martins optó por mostrar su preferencia por el rival de Bolivia después de que el técnico Óscar Villegas dejara al goleador fuera de la lista para el encuentro.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Moreno Martins quedó fuera de la nómina de Bolivia. Jonathan Mancilla/Photosport

    Una curiosa situación se da en la previa del compromiso que sostendrá Bolivia en el repechaje para el Mundial de Norteamérica 2026. El hermano de Marcelo Moreno Martins, Marlon, entregó su apoyo a Surinam después de que el técnico Óscar Villegas dejara fuera al goleador de la nómina para el partido.

    El descargo fue publicado en las redes sociales con un mensaje breve, pero contundente: “Vamos Surinam, Carajo”.

    Y es que Marcelo Moreno Martins había tomado la decisión de regresar al fútbol después de estar retirado por un año y ocho meses. Lo hizo en su regreso a Oriente Petrolero a mediados de febrero, justamente pensando en mostrarse como una opción para la Verde de cara al repechaje para la Copa del Mundo.

    No me lo hubiera perdonado no volver”, señaló el jugador. El atacante detalló las razones de su alejamiento de la actividad profesional: “Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar y volver a jugar para cumplir mi sueño”.

    Sin embargo, hace algunos meses el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, descartó una eventual convocatoria del delantero. “Me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”, afirmó.

    El entrenador agregó: “Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”.

    Y este lunes se confirmó el golpe a Moreno Martins. Villegas publicó la nómina oficial de los futbolistas que estarán presentes en la serie que se disputará en México sin la presencia del atacante.

    Moreno Martins convirtió en 31 ocasiones con la camiseta de su selección en 107 partidos. Su último encuentro con los Altiplánicos fue en 2023.

    Bolivia deberá superar a dos rivales para intentar lograr el sueño mundialista. El jueves 26 de marzo chocará con Surinam y si consigue imponerse podrá estar en el duelo definitorio ante Irak.

    La lista de convocados de Bolivia

    Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia), Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú) y Gerónimo Govea (Wanderers de Uruguay).

    Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 de Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti de Rusia), Lucas Macazaga (Leganés de España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti de Rusia), Dieguito Rodríguez (Always Ready de Bolivia), Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita), Richet Gómez (Always Ready de Bolivia), Marcelo Torrez (Santos de Brasil), Efraín Morales (CF Montréal de la MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk de Ucrania) y Leonardo Zabala (Cancún FC de México).

    Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia), Héctor Cuéllar (Always Ready de Bolivia), Robson Matheus (Bolívar de Bolivia), Moisés Villarroel (Blooming de Bolivia), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos) y Carlos Melgar (Bolívar de Bolivia).

    Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest de Bolivia), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Jesús Maraude (Always Ready de Bolivia), Fernando Nava (Always Ready de Bolivia), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca de Marruecos), Enzo Monteiro (FK Auda de Letonia) y Juan Godoy (Always Ready de Bolivia).

