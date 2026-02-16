SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”

    En su presentación en Oriente Petrolero, el delantero reconoció que su principal motivación para retornar a la actividad profesional es llegar a la cita planetaria. La selección altiplánica debe jugar el repechaje en marzo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”. Foto: @cdopetrolero

    Marcelo Moreno Martins fue presentado como refuerzo de Oriente Petrolero, club en el que debutó profesionalmente en 2003. El delantero retorna al fútbol tras un retiro de un año y ocho meses.

    En su presentación en Santa Cruz, el ariete explicó los motivos de su regreso y lo vinculó explícitamente con la posibilidad de ser considerado nuevamente en la selección de Bolivia, que disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026 en marzo.

    “No me lo hubiera perdonado no volver”, señaló el jugador. El atacante detalló las razones de su alejamiento de la actividad profesional: “Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar y volver a jugar para cumplir mi sueño”.

    Moreno Martins indicó que este regreso a Oriente Petrolero será el último paso de su carrera profesional. El delantero busca ser considerado para los partidos del repechaje, que Bolivia disputará en México. El combinado boliviano enfrentará a Surinam y, en caso de avanzar, a Irak, con el objetivo de acceder al Mundial 2026.

    El portazo del DT

    Sin embargo, hace algunos meses el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, descartó una eventual convocatoria del delantero. “Me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”, afirmó.

    El entrenador agregó: “Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMoreno MartinsMarcelo Moreno MartinsMarcelo MorenoBoliviaSelección de BoliviaÓscar VillegasMundialMundial 2026Nortamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Vallejo endurece el tono contra la oposición por nueva acusación de “amarre” y apunta a una “lógica de persecución”

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    Kast blinda a Jouannet ante cuestionamientos por sus vínculos con imputados de caso Tragamonedas

    Lo más leído

    1.
    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    “Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

    2.
    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    3.
    De la mano de Cecilio Waterman: Universidad de Concepción lo da vuelta y se queda con el clásico penquista

    De la mano de Cecilio Waterman: Universidad de Concepción lo da vuelta y se queda con el clásico penquista

    4.
    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    5.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio
    Chile

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones
    Negocios

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”
    El Deportivo

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“
    Cultura y entretención

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí
    Mundo

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín