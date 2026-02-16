Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”. Foto: @cdopetrolero

Marcelo Moreno Martins fue presentado como refuerzo de Oriente Petrolero, club en el que debutó profesionalmente en 2003. El delantero retorna al fútbol tras un retiro de un año y ocho meses.

En su presentación en Santa Cruz, el ariete explicó los motivos de su regreso y lo vinculó explícitamente con la posibilidad de ser considerado nuevamente en la selección de Bolivia, que disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026 en marzo.

“No me lo hubiera perdonado no volver”, señaló el jugador. El atacante detalló las razones de su alejamiento de la actividad profesional: “Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar y volver a jugar para cumplir mi sueño”.

Moreno Martins indicó que este regreso a Oriente Petrolero será el último paso de su carrera profesional. El delantero busca ser considerado para los partidos del repechaje, que Bolivia disputará en México. El combinado boliviano enfrentará a Surinam y, en caso de avanzar, a Irak, con el objetivo de acceder al Mundial 2026.

El portazo del DT

Sin embargo, hace algunos meses el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, descartó una eventual convocatoria del delantero. “Me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”, afirmó.

El entrenador agregó: “Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”.