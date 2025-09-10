¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

Marcelo Martins Moreno sigue cerca de la selección boliviana. Esta vez no lo hizo dentro de la cancha, sino desde las gradas del estadio Municipal de El Alto, donde la Verde consiguió un histórico triunfo sobre Brasil que le aseguró un lugar en el repechaje rumbo al Mundial de 2026. El exdelantero, con lágrimas en los ojos y emoción visible, celebró como un hincha más y no descartó un posible regreso al equipo altiplánico.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo Martins al término del encuentro.

El goleador histórico de Bolivia, que colgó los botines de la Verde en 2024, vivió los 90 minutos con la tensión propia de un hincha. “Estábamos sufriendo, yo creo que se ve peor desde afuera que dentro de la cancha”, reconoció entre risas.

La consulta sobre un eventual regreso parecía inevitable. Martins dejó abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta que defendió durante más de 15 años. “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, expresó.

Moreno Martins es el goleador histórico de Bolivia.

Su figura se mantiene como un referente indiscutido para el fútbol boliviano. En su despedida oficial, hace menos de un año, fue homenajeado como símbolo de la Verde y como el artillero más importante en la historia de la selección. Sin embargo, la escena vivida en Villa Ingenio demostró que su vínculo con la camiseta está lejos de haberse apagado.

“Es emocionante ver lo que está haciendo este grupo. Se lo merecen, porque vienen trabajando con humildad y sacrificio. Eso contagia”, añadió.

El regreso de Moreno Martins, por ahora, es solo una posibilidad. Pero su presencia en el estadio, su emoción y sus palabras abrieron un capítulo inesperado. El excapitán boliviano dejó claro que no ha perdido la motivación por representar a su país.

Ahora, la FIFA implementa un inédito formato para el repechaje. El modo más recordado es el que se disputó durante décadas hasta la repesca de Rusia 2018, con llaves de ida y vuelta. Esto se modificó para Qatar 2022. Ahí se tomó la determinación de jugar un único partido en la sede del torneo.

En esta ocasión, en cambio, se armará un mini torneo con seis selecciones para que peleen por los últimos dos cupos disponibles, las que serán: Bolivia por Conmebol, dos de Concacaf, uno de Asia, otro de África y Nueva Caledonia, representante de Oceanía. Los cuatro peores elencos ubicados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, y los ganadores se enfrentarán en las finales a los dos cabezas de serie. Los dos combinados que resulten ganadores de esos duelos clasifican al Mundial de Norteamérica 2026.