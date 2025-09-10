SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

El exdelantero no ocultó su emoción con la clasificación de la Verde a la zona de repesca y aseguró que evalúa retornar a la actividad.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia. . Por @laverde_fbf

Marcelo Martins Moreno sigue cerca de la selección boliviana. Esta vez no lo hizo dentro de la cancha, sino desde las gradas del estadio Municipal de El Alto, donde la Verde consiguió un histórico triunfo sobre Brasil que le aseguró un lugar en el repechaje rumbo al Mundial de 2026. El exdelantero, con lágrimas en los ojos y emoción visible, celebró como un hincha más y no descartó un posible regreso al equipo altiplánico.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo Martins al término del encuentro.

El goleador histórico de Bolivia, que colgó los botines de la Verde en 2024, vivió los 90 minutos con la tensión propia de un hincha. “Estábamos sufriendo, yo creo que se ve peor desde afuera que dentro de la cancha”, reconoció entre risas.

La consulta sobre un eventual regreso parecía inevitable. Martins dejó abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta que defendió durante más de 15 años. “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, expresó.

Moreno Martins es el goleador histórico de Bolivia.

Su figura se mantiene como un referente indiscutido para el fútbol boliviano. En su despedida oficial, hace menos de un año, fue homenajeado como símbolo de la Verde y como el artillero más importante en la historia de la selección. Sin embargo, la escena vivida en Villa Ingenio demostró que su vínculo con la camiseta está lejos de haberse apagado.

“Es emocionante ver lo que está haciendo este grupo. Se lo merecen, porque vienen trabajando con humildad y sacrificio. Eso contagia”, añadió.

El regreso de Moreno Martins, por ahora, es solo una posibilidad. Pero su presencia en el estadio, su emoción y sus palabras abrieron un capítulo inesperado. El excapitán boliviano dejó claro que no ha perdido la motivación por representar a su país.

Ahora, la FIFA implementa un inédito formato para el repechaje. El modo más recordado es el que se disputó durante décadas hasta la repesca de Rusia 2018, con llaves de ida y vuelta. Esto se modificó para Qatar 2022. Ahí se tomó la determinación de jugar un único partido en la sede del torneo.

En esta ocasión, en cambio, se armará un mini torneo con seis selecciones para que peleen por los últimos dos cupos disponibles, las que serán: Bolivia por Conmebol, dos de Concacaf, uno de Asia, otro de África y Nueva Caledonia, representante de Oceanía. Los cuatro peores elencos ubicados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, y los ganadores se enfrentarán en las finales a los dos cabezas de serie. Los dos combinados que resulten ganadores de esos duelos clasifican al Mundial de Norteamérica 2026.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSelección de BoliviaBoliviaMarcelo Moreno MartinsMoreno MartinsRepechajeEliminatorias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA
Chile

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Vodanovic refuerza reproche al Ejecutivo por eventuales recortes a Gores: “No nos parece algo que corresponda”

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas
Negocios

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Banco Central sube cálculo de crecimiento del PIB 2025 y 2026, pero anticipa que la inflación terminará el año en 4%

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año
Tendencias

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda

Cuándo y en qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C por el evento de “mini verano”

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia
El Deportivo

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

“A puro corazón toca la puerta del Mundial”: prensa internacional se rinde ante Bolivia y el despilfarro de Venezuela

La llamativa petición del Flamengo de Pulgar a la ONU: “Somos 45 millones; exigimos que se nos reconozca como nación”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash
Cultura y entretención

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Natalia Lafourcade: “Me he dado cuenta que el valor y la riqueza de mi mundo están en otra dirección a la actual”

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia
Mundo

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

“Lo más cerca desde la II Guerra Mundial”: Polonia advierte sobre posible conflicto tras incursión de drones rusos

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo