El tremendo palo del DT de Real Madrid contra el presidente de Barcelona que vuelve a encender la eterna rivalidad

La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid es una de las más encarnizadas del fútbol, no solo de España, sino de todo el planeta. Antagonismo que acaba de escribir una nueva página tras las fuertes declaraciones de uno y otro bando, siempre sobre presuntas ayudas arbitrales.

Esta vez los dichos llegan desde el lado del presidente del Barça Joan Laporta. El mandamás culé trato de esquivar el caso Negreira (millonarios pagos por asesorías a un exsubdirector de la dirección arbitral) culpando a su archirrival, en medio del debate por las elecciones directivas.

“Nos enfrentamos a una campaña de desprestigio orquestada desde Madrid en relación con el caso Negreira. Lo que hizo el Barça fue legal, se hizo muy bien. En ese momento, pagaban a una empresa —ya lo hemos descubierto— que elaboraba informes para analizar el rendimiento de los árbitros. Estoy seguro de que el Real Madrid hacía lo mismo. Ahora el Real Madrid tiene a Megía Dávila, la esposa del presidente del Comité de Árbitros”, afirmó Laporta en la radio Cadena Cope del país ibérico.

Asimismo, agregó que “quizás no necesitaban contratar a expertos en arbitraje porque ya lo estaban haciendo, incluso mejor. ¿No te diste cuenta de eso en Madrid o qué? ¿Es vergonzoso lo que hace el Barça? ¿No era vergonzoso lo que hacía el Madrid?”.

En la misma línea, la máxima autoridad de los catalanes sacó aún más artillería para atacar a los capitalinos, siempre en la frecuencia que salpica a expracticante del referato.

“¿No les parece vergonzoso que durante 72 años el comité haya estado dirigido por miembros del Real Madrid?... Todos los miembros. ¿No es vergonzoso? Se trataba de asesoramiento arbitral, no de corrupción deportiva. Pero nunca les hacéis preguntas sobre eso; dejad de jugar conmigo”, afirmó Laporta.

Dura respuesta

La reacción de los madridistas no se dejó esperar. En la previa del duelo entre el Madrid y Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League, el técnico de los merengues Álvaro Arbeloa lanzó un duro palo a Laporta.

“¿Qué Real Madrid también habría hecho lo del ‘caso Negreira? ¿Quién lo ha dicho… ¡Ah, sí, el candidato Laporta!... Creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira... así que no hace falta decir mucho más”, explicó el exlateral del cuadro blanco.

Sobre esta creciente rivalidad ante los dirigidos de Josep Guardiola, el entrenador de los capitalinos afirmó que “tenemos un rival que conocemos bien, su identidad del club, jugadores y lo que supone el City y lo complicado que siempre ha sido enfrentarnos a ellos, pero lo afrontamos con ilusión y mirando siempre a los ojos”.