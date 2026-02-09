¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030

Es un año de Mundial. Entre junio y julio, Norteamérica acogerá la máxima cita del fútbol planetario. No obstante, ya se pone el foco en el siguiente proceso, hacia la Copa del Mundo de 2030, esa que será multicontinental (en España, Portugal y Marruecos como sedes principales; más Argentina, Uruguay y Paraguay). A diferencia de lo que sucede en Sudamérica, donde todavía no hay información oficial respecto al proceso clasificatorio, la Concacaf ya dio luces al respecto.

Este pasado viernes, el organismo rector del fútbol en América del Norte, Centro y el Caribe anunció que tendrá seis plazas directas para la siguiente Copa Mundial, más una séptima disponible como parte de un playoff intercontinental. La Concacaf se adelantó, toda vez que FIFA no ha indicado la asignación de cupos de cada confederación. Cabe recordar que la Conmebol ha propuesto expandir el torneo hacia 64 selecciones, una idea del presidente del fútbol uruguayo, Ignacio Alonso, que ha apoyado Alejandro Domínguez.

La Concacaf afirmó que su clasificatoria comenzará en septiembre de 2027, con la presencia de los elencos del 14º al 35º lugar del ranking FIFA jugando una primera ronda de ida y vuelta. Los 11 ganadores avanzarán a la segunda ronda junto con sus 13 naciones mejor clasificadas. Los 24 elencos se dividirán en seis grupos de cuatro equipos y cada cuadro jugará seis partidos, en octubre y noviembre de 2027, y marzo de 2028.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a una ronda final de 12 selecciones, que se jugará en junio de 2028, y septiembre y octubre de 2029. Habrá tres grupos en la ronda final, y cada elenco jugará seis encuentros. Los dos mejores de cada zona se clasificará al Mundial. Los dos que terminen en tercer lugar pasan a un playoff de ida y vuelta, programado para noviembre de 2029. El ganador irá al repechaje intercontinental de la FIFA.

Con la expansión de la Copa del Mundo de 32 a 48 cuadros para la cita de este año, Concacaf duplicó sus cupos directos a seis. Además de los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), que entraron automáticamente, clasificaron Curazao, Haití y Panamá. Mientras que otros dos combinados, Surinam y Jamaica, jugarán la repesca.

¿Qué sucede en este lado del continente? En reciente entrevista con La Tercera, Pablo Milad afirmó que las siguientes Eliminatorias Sudamericanas podrían comenzar en marzo o junio de 2027 y dio a entender que el formato no cambiaría.

“No puedo detallar en profundidad cómo va a ser, pero será igual que las anteriores: todos contra todos, con los 18 partidos correspondientes, independientemente de que hay un proyecto para que los ocho primeros se clasifiquen, pero no se ha concretado aún. Esos ocho primeros jugarán la UEFA Nations League con los europeos, por el convenio que tenemos de colaboración mutua”, indicó el timonel de la ANFP.

Bajo este sistema, se incluye la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque estén dentro del Mundial 2030 en calidad de sedes. Si bien se anticipa un formato similar al ya utilizado por Conmebol, todavía no hay información oficial del ente afincado en Luque respecto a los cupos que dispondrá.