El Mundial 2026 define a sus seis últimos clasificados: Bolivia e Italia sueñan con el regreso a la máxima cita

La selección de Bolivia disputa el partido más importante en más de treinta años. A las 00 horas de Chile, los altiplánicos juegan a partido único con el equipo de Irak para dirimir el último cupo para la Copa del Mundo de 2026.

En la ciudad mexicana de Monterrey, la Verde buscará volver a la máxima cita del fútbol planetario después de 32 años, cuando asistió a su única Copa del Mundo, en Estados Unidos ‘94.

Una selección que clasificó de manera heroica en las Eliminatoria Sudamericanas, después de vencer a Brasil en el último partido, a la misma hora que Venezuela caía como local y por goleada ante Colombia. Los dirigidos de Óscar Villegas llegan al partido final tras vencer 2-1 a Surinam, en la semifinal del repechaje, duelo que perdían por la cuenta mínima hasta los 72 minutos.

El ganador de esta última instancia se adjudicará el cuadragésimo octavo boleto disponible para el próximo Mundial, listo para jugar en el grupo I contra los equipos de Francia, Noruega y Senegal.

En la otra llave del torneo clasificatorio que se disputa en tierras aztecas, los africanos de República Democrática del Congo se miden a Jamaica en Guadalajara, a las 18:00 horas de Chile. El vencedor quedará enmarcado en el Grupo K que conforman Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Italia, complicada

Italia tiene un desafío con muchos obstáculos para regresar a una Copa del Mundo después de 12 años. En la Ruta A del repechaje europeo, que se juega a partido único, los tetracampeones tendrán que pasar por un verdadero infierno para medirse al modesto equipo local de Bosnia, a las 15:45 horas de Chile.

La Azzurra deberá jugar en el Bilinio Polje de Zenica, ciudad que está a una hora de la capital Sarajevo, en un recinto en el que se esperan lluvias y temperaturas cerca del cero, además de un aforo de 9 mil espectadores. Estadio muy pequeño que verá una jornada caldeada por los aficionados, a pocos pasos del campo de juego, con instalaciones desangeladas y muy mal mantenidas de acuerdo con la información que entregan los medios peninsulares.

Escenario elegido exprofeso por los balcánicos, ruinoso y decididamente poco acogedor todo para asegurar un clima desfavorable para los visitantes. Una manera de minimizar la eventual diferencia deportiva que, a priori, debiera tener el equipo italiano sobre la pequeña nación europea.

Mientras Bosnia realmente no tiene mucho que perder, el técnico de la Nazionale Gennaro Gattuso decidirá solo pocas horas del duelo una alineación posible, aunque los medios locales confirman que el Rino confiará en sus titulares habituales, con solo una duda en el mediocampo entre Manuel Locatelli y Bryan Cristante, aunque si el terreno de juego se embarra, como es probable, la técnica perderá parte de su significado.

El ganador de esta llave se meterá en el Grupo B de la cita mundialista y se medirá a uno de los anfitriones Canadá, la selección de Qatar y el equipo nacional de Suiza.

A la misma hora, Suecia recibirá a la escuadra de Polonia en el Friends Arena de la ciudad escandinava de Solna, por la Ruta B. El ganador de esta serie caerá en el Grupo F que compartirá con Países Bajos, Japón y Túnez.

Igual horario de las 15:45 para la Ruta C, la que se define en el recinto Fadil Vokrri de Pristina, donde el local Kosovo recibe a Turquía. El vencedor jugará en el Grupo D del Mundial junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia. En la Ruta D, República Checa recibe a Dinamarca en Praga, todo para avanzar el Grupo A de México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Todos los encuentros del repechaje mundialista se pueden seguir a través de DGO en sus plataformas.