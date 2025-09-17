SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania

Despliegan enjambres conformados tanto por sus drones Geran, de fabricación rusa, como por los Shahed iraníes y los Gerbera, que suelen ser usados como señuelos para saturar las defensas. Sus modelos más recientes también utilizan el aprendizaje con inteligencia artificial para coordinarse.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania. Foto: archivo.

En los más de tres años en los que Rusia ha desarrollado su invasión a gran escala en Ucrania, los drones se han posicionado como las armas más utilizadas por ambas partes.

Los vehículos aéreos no tripulados pueden realizar desde misiones de reconocimiento y vigilancia hasta ataques directos a la distancia, mientras que sus valores pueden ser significativamente más económicos que los de otras piezas militares, tales como los misiles guiados por GPS.

A medida que ha avanzado la guerra, las tropas rusas no solo han atacado constantemente a Ucrania con drones, sino que también han aumentado la cantidad de estos que han sido desplegados en su ofensiva.

En un principio, el ejército ruso dependía principalmente de los modelos aéreos Shahed, los cuales son fabricados por Shahed Aviation Industries, la firma aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, país que es aliado del Kremlin.

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania. Foto: archivo.

Sin embargo, durante el transcurso del conflicto, el país presidido por Vladimir Putin ha optado por impulsar la producción de sus propios drones aéreos en un megacomplejo industrial, el cual se encuentra ubicado en Alabuga, en la región de Tatarstán, a unos 800 kilómetros al este de Moscú.

Según una investigación realizada por CNN a finales de 2024, la planta aumentó su producción de drones de ataque y vigilancia de diseño iraní, mientras que también, para su fabricación, está utilizando una serie de componentes provenientes de China.

Los drones de diseño iraní fabricados en Rusia pasaron a ser bautizados como Geran y se han convertido en un elemento clave en el esfuerzo bélico de Moscú, que ha desplegado cantidades cada vez más grandes para penetrar las defensas antiaéreas ucranianas.

De acuerdo a lo reportado por distintos medios y organizaciones internacionales, la producción rusa de vehículos aéreos no tripulados ha traído consigo mejoras en la tecnología, velocidad, altura, distancia de vuelo y capacidad destructiva, en comparación con los primeros Shahed que fueron utilizados en el conflicto.

Aquello ha contribuido a que los Geran se presenten como una amenaza más letal para Kiev y sus esfuerzos para contrarrestar la invasión rusa.

Frente a esta situación, Ucrania también ha desarrollado nuevos sistemas de drones que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los cuales según sus fuerzas, tienen la capacidad de coordinarse entre sí para realizar ataques y adaptarse a distintas circunstancias.

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania. Foto: archivo.

Cómo Rusia ha mejorado los drones que utiliza en la guerra en Ucrania

Los Geran que Rusia está utilizando en su invasión a gran escala en territorio ucraniano vuelan más rápido y a una mayor altura, mientras que también son capaces de cambiar su trayectoria en el aire, según informaciones rescatadas por El País.

A esto se le suma que utilizan el aprendizaje con IA para coordinarse entre ellos y alcanzar de manera más eficiente los blancos de las fuerzas enemigas.

Los últimos modelos también han incorporado antenas en las alas y cámaras mejoradas que capturan y transmiten imágenes en tiempo real, lo que contribuye a una puntería más eficaz.

Según los datos reunidos por el citado periódico, pueden transportar en vuelo unos 90 kilogramos de explosivos, cantidad que les permitiría destruir unas cuatro plantas de un inmueble.

Pueden volar a dos kilómetros de altura y a unos 200 kilómetros por hora, lo que contribuye a que sea más difícil interceptarlos para las defensas antiaéreas ucranianas.

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania. Foto: archivo.

Los Geran de tercera generación, los cuales están dotados de un reactor, podrían alcanzar los 500 kilómetros por hora, según se detalla.

Estos vehículos aéreos no tripulados pueden conectarse a Internet mediante tarjetas SIM prepago de diferentes compañías, lo que permite que puedan cambiar según el escenario a la que les entregue una mejor conexión.

Junto con ello, pueden transmitir datos de reconocimiento y sobre las defensas antiaéreas de las fuerzas enemigas.

Para realizar sus ataques, Rusia despliega enjambres de drones que están conformados tanto por los Geran como por los Shahed que siguen recibiendo de Irán y los modelos Gerbera, que suelen ser utilizados como señuelos para saturar las defensas ucranianas.

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania. Foto: archivo.

Estos últimos tienen una forma similar a la de los Geran e imitan una señal de radio que los imita. Sin embargo, son más económicos y generalmente no vuelan con carga explosiva.

De acuerdo a un análisis de datos realizado por la BBC, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en Ucrania durante los últimos meses, mientras que también ha aumentado su fabricación de drones y misiles.

Lee también:

Más sobre:Guerra en UcraniaRusiaDronesUcraniaVladimir PutinKremlinMoscúKievDronArmasMisilesInteligencia artificialShahedGerberaGeranIAMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Tres principios básicos”: gobierno define parámetros para declaraciones sobre campaña presidencial tras inicio oficial

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Juzgado de Antofagasta reagenda audiencia para discutir competencia en caso ProCultura por solicitud de Orrego

Paula Daza apunta a la DC tras impugnación a candidatura de Rincón: “No le perdonan su rol en el Rechazo”

Lo más leído

1.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

2.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

5.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

La parábola de Huawei y el camino de la independencia

La parábola de Huawei y el camino de la independencia

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Servicios

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

“Tres principios básicos”: gobierno define parámetros para declaraciones sobre campaña presidencial tras inicio oficial
Chile

“Tres principios básicos”: gobierno define parámetros para declaraciones sobre campaña presidencial tras inicio oficial

Juzgado de Antofagasta reagenda audiencia para discutir competencia en caso ProCultura por solicitud de Orrego

Paula Daza apunta a la DC tras impugnación a candidatura de Rincón: “No le perdonan su rol en el Rechazo”

Comisión Europea pide reactivar aranceles y suspender fondos a Israel por la situación en Gaza
Negocios

Comisión Europea pide reactivar aranceles y suspender fondos a Israel por la situación en Gaza

Bolsas mundiales avanzan con tendencias mixtas a la espera de qué dirá la Fed sobre la tasa de interés

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja
Tendencias

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania

La parábola de Huawei y el camino de la independencia

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición
El Deportivo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

Futbolero y a un día de cumplir 26: quién era Matteo Franzoso, el esquiador italiano de elite que falleció en La Parva

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile
Cultura y entretención

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología
Mundo

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Arrestan a cuatro personas en Reino Unido por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada