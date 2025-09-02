SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

En medio de la invasión a gran escala de Rusia, las fuerzas ucranianas están utilizando drones equipados con un software de inteligencia artificial. Aseguran que estos dispositivos tienen la capacidad de coordinarse entre sí para realizar ataques y que pueden adaptarse a distintas situaciones.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

A lo largo de los más de tres años en que Rusia ha desarrollado su invasión a gran escala en Ucrania, los vehículos aéreos no tripulados han sido un componente clave para cada una de las partes.

Los drones son desplegados para realizar desde labores de reconocimiento y espionaje hasta misiones de ataque directo y entrega de suministros.

A medida que la guerra iniciada el 24 de febrero de 2022 ha continuado, los fabricantes han incorporado nuevas tecnologías a estos dispositivos. Y estos avances también han considerado la inteligencia artificial (IA).

Actualmente, en medio de sus esfuerzos para contrarrestar a las tropas rusas, las fuerzas ucranianas están recurriendo a enjambres de drones impulsados por IA, los cuales tienen la capacidad de coordinarse entre sí para realizar ataques.

Según expertos militares consultados por el Wall Street Journal, la llamada tecnología de enjambre representa la próxima frontera para la guerra con drones.

Presumen que, en el futuro, esta permitirá el despliegue simultáneo de decenas o miles de drones para superar las defensas de un objetivo.

Un alto oficial ucraniano y una compañía que desarrolla software de IA para estas operaciones aseguraron al citado periódico que Ucrania ha realizado ataques de este tipo en el frente de combate durante gran parte del último año, lo que representaría el primer uso rutinario conocido de esta tecnología de enjambre en un conflicto armado.

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que está utilizando Ucrania

Swarmer es una de las empresas locales que desarrolla software de IA para que los drones puedan realizar ataques con esta tecnología.

El programa permite que los grupos de vehículos aéreos no tripulados puedan decidir entre ellos cuál ataca primero y adaptarse a diversas situaciones, como por ejemplo, si uno se queda sin batería.

El director ejecutivo de la firma, Serhii Kupriienko, afirmó al Journal que “tú estableces el objetivo y los drones hacen el resto”.

“Trabajan juntos, se adaptan”, agregó.

De acuerdo al oficial militar ucraniano, el software de Swarmer fue desplegado por primera vez por las fuerzas ucranianas hace alrededor de un año, instancia en la que se utilizó para posicionar minas.

Desde entonces, se ha usado para atacar a soldados, equipos e infraestructura de las tropas rusas.

Precisó que su unidad ha utilizado la tecnología de dicha empresa más de cien veces y que otras unidades también cuentan con drones equipados con el programa.

Generalmente, afirmó, el grupo que dirige la utiliza con grupos de tres drones. Sin embargo, aseguró que otros lo hacen hasta con ocho.

Según Kupriienko, el software se ha probado hasta con 25.

Para una operación de ataque común contra una trinchera, explicó el oficial, usualmente se utiliza un dron de reconocimiento y otros dos equipados con bombas.

El proceso funciona de la siguiente manera, según detalló: primero, un operador asigna a los drones una zona objetivo para que busquen una posición enemiga.

El de reconocimiento es el encargado de trazar la ruta, mientras los que están equipados con bombas lo siguen.

Luego, tras detectar un objetivo, los propios drones identifican cuándo atacar y cuál de estos últimos lanzará los explosivos.

En total, tres personas participan en las operaciones de este tipo: un planificador, un operador de drones y un navegador.

Para concretar el mismo proceso sin el apoyo del software, se requerirían nueve personas, afirmó el oficial militar ucraniano.

Por lo tanto, dijo, su uso también contribuye a que ahorren tiempo y a que otros efectivos puedan dedicarse a otras labores.

Kupriienko subrayó que con el software “no se necesita un piloto para cada dron”, sino que “un solo piloto puede trabajar con varios”.

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Qué desafíos enfrentan los enjambres de drones impulsados por IA

El investigador del grupo de expertos Royal United Services Institute (RUSI), Bob Tollast, comentó al Journal que las operaciones ucranianas todavía no alcanzan lo que muchos expertos considerarían como un enjambre completo de drones.

Sin embargo, precisó que “incluso un pequeño nivel de trabajo en equipo autónomo sería impresionante”.

Desde Swarmer aseguraron que están en los preparativos para probar un enjambre de más de un centenar de drones.

De la misma manera, otras compañías ucranianas también están trabajando en la llamada tecnología de enjambre.

Entre los países que también están impulsando iniciativas de este tipo se encuentran Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Corea del Sur, según rescata el citado periódico.

No obstante, de acuerdo a los analistas, hasta antes de los informes sobre Ucrania no se había reportado previamente su utilización regular en el campo de batalla.

Entre los potenciales desafíos que enfrentan tanto esta tecnología como los drones a nivel más general se encuentra fortalecer la capacidad para mantener las comunicaciones, ya que los inhibidores de señal podrían detener sus operaciones.

De hecho, el software de Swarmer también enfrentó problemas en un inicio, declaró el oficial militar ucraniano. En un principio, los drones intercambiaban demasiada información y terminaban sobrecargando la red, explicó.

A esto se le suma que esta tecnología hace que los drones sean más caros de producir, un elemento que puede ser crucial en un escenario en el que Ucrania utiliza miles de drones en sus esfuerzos para contrarrestar la ofensiva rusa.

Los datos del gobierno ucraniano detallan que, solo el año pasado, el país produjo más de 1,5 millones de drones.

Junto con ello, el uso de la IA en combate ha planteado ciertos debates éticos, hasta el punto en que Naciones Unidas ha pedido la regulación de las armas autónomas letales.

Lee también:

Más sobre:Guerra en UcraniaDronesUcraniaTecnologíaTecnología de enjambreRusiaVehículos aéreos no tripuladosDronInteligencia artificialIAGuerraVehículo aéreo no tripuladoMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

Un asesor del Kremlin dice que ya hay “planificada” una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos

Secretaria general de republicanos y eventual riesgo de paz social: “A quién gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas
Chile

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto
Negocios

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto

La relación sentimental no informada del ahora ex CEO de Nestlé también le pasa la cuenta a las acciones de la firma

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania
Tendencias

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya
Cultura y entretención

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud
Mundo

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

Un asesor del Kremlin dice que ya hay “planificada” una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos

Trump cataloga a Chicago como “la ciudad más peligrosa del mundo” y promete “arreglar el problema”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”