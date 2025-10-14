Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania. Foto: archivo / referencial.

En los últimos meses, China ha incrementado significativamente las exportaciones de componentes clave necesarios para que Rusia pueda fabricar drones de fibra óptica, los cuales son utilizados para avanzar en su invasión a gran escala en el territorio de Ucrania.

De acuerdo a una revisión del Washington Post de registros de envíos, datos comerciales, cadenas de suministro y declaraciones de empresas, Pekín ha aumentado las exportaciones a Moscú de cables de fibra óptica y baterías de iones de litio, así como las de otros componentes que son esenciales para la producción de estos vehículos aéreos no tripulados.

A lo largo de la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde febrero de 2022, los drones han adquirido un rol fundamental en las operaciones de ambas partes.

Mediante estos, sus fuerzas pueden realizar desde misiones de reconocimiento y vigilancia hasta ataques directos a la distancia, mientras que sus valores suelen ser considerablemente más económicos que los de otras piezas militares, como por ejemplo, los misiles guiados por GPS.

Los drones de fibra óptica han sido adoptados tanto por las tropas rusas como ucranianas .

Su característica principal es que, como su nombre lo sugiere, se controlan mediante un cable de fibra óptica .

Aunque los cables pueden enredarse ocasionalmente, estos vehículos aéreos no tripulados tienen la ventaja de que no pueden ser interrumpidos por sistemas de interferencia de señales de radio, por lo que a menudo pueden evitar las interferencias de la guerra electrónica .

La mayoría de los drones con vista en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés) que no están anclados pueden equiparse con un cable, mediante el intercambio de ciertas piezas .

Pese a que China no ha enviado armamento directamente a Rusia para que utilice en la guerra en Ucrania y a que en 2024 afirmó que restringiría las exportaciones de drones y sus componentes con aplicaciones militares, los datos reunidos por el Post revelan que fabricantes chinos de drones comerciales han tenido un rol importante para ayudar a los fabricantes rusos a aumentar su producción y desarrollar componentes .

Esto, según distintos analistas, se ha traducido en una ventaja crucial para Moscú en el conflicto.

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania. Foto: archivo / referencial.

Cómo fábricas chinas han contribuido a la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Los fabricantes chinos, que representan el 80% del mercado mundial de drones comerciales, han reducido sus exportaciones directas de drones prefabricados a Rusia, según las informaciones reunidas por el Post.

Sin embargo, los datos de la administración aduanera china muestran que el gigante asiático exportó longitudes récord de cables de fibra óptica al país presidido por Vladimir Putin en mayo y junio (191.000 y 210.000 kilómetros respectivamente), antes de un aumento masivo a 528.000 kilómetros en agosto .

A pesar de que también ha continuado abasteciendo a Ucrania, los números son más reducidos: en agosto, vendió 116 kilómetros kilómetros de cables a Kiev , de acuerdo a los últimos datos disponibles.

El investigador principal de estudios militares del Lowy Institute, Mick Ryan, afirmó al citado periódico que China ha estado restringiendo el acceso a piezas y tecnología para Ucrania y sus aliados, mientras a su vez “abre las puertas a los componentes para drones rusos” .

El especialista del centro de estudios con sede en Sydney comentó que factores como la capacidad de Pekín para producir grandes cantidades de componentes a precios bajos y la acelerada creación de nuevos prototipos y tecnologías le aportan a Moscú una ventaja significativa sobre Kiev.

Elementos como contar con cables más ligeros y largos han facilitado que Rusia pueda ampliar el alcance de sus ataques.

La investigadora del grupo de expertos Center for Strategic and International Studies (CSIS), Kateryna Bondar, dijo al Post que estos componentes de fabricantes chinos tienen un rol “crucial” en los esfuerzos bélicos con drones de Moscú.

“Desempeñan un papel importante aquí, ya que aquí es donde se sienten cómodos y dispuestos a ajustar sus líneas de producción”.

Por su parte, el investigador principal adjunto del Center for a New American Security (CNAS), Samuel Bendett, dijo al citado periódico que los drones de fibra óptica “son difíciles de defender” y “pueden causar un daño considerable” .

Según Bondar, “si observamos cómo cambia la línea del frente, (Rusia toma) territorio en porciones que igualan la distancia que pueden volar los drones de fibra óptica” .

La especialista agregó que las tropas rusas los utilizan principalmente para destruir líneas logísticas, centros de mando y equipos de interferencia de Ucrania tras la línea de frente , antes de lanzar un ataque.

El miembro senior del Atlantic Council, Joseph Webster, dijo al Post que el alto valor de los envíos, comparado con su peso registrado en los datos oficiales desde finales de 2024, sugiere que los compradores rusos han estado importando cables de grado militar .

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania. Foto: archivo / referencial.

Los datos afirman que las exportaciones chinas de baterías de iones de litio a Rusia también aumentaron significativamente en los últimos meses , hasta el punto en que alcanzaron un récord de 54 millones de dólares en junio, antes de descender a 47 millones de dólares en agosto.

Webster dijo que es probable que hayan sido utilizadas para la producción de drones, ya que Rusia no produce en masa vehículos eléctricos ni productos electrónicos , las dos principales industrias en las que se utiliza esta tecnología.

Por otro lado, las exportaciones de baterías de iones de litio a Ucrania se posicionaron en entre 11 y 12 millones de dólares mensuales durante el mismo periodo.

Aunque Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra empresas rusas y chinas, según la revisión esto ha contribuido levemente a frenar el flujo de productos que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares, como los mencionados anteriormente.

De acuerdo a una investigación publicada en mayo por The Insider, desde 2023 al menos 140 fabricantes de drones y otras 60 entidades que suministran piezas, revenden drones o forman a operadores se han registrado en Rusia .

Según la firma de inteligencia de riesgo económico con sede en Washington, Sayari, uno de los mayores fabricantes de Rusia, Rustakt LCC, importó 577 millones de dólares en piezas desde China entre julio de 2023 y diciembre de 2024. Esto incluyó motores, baterías y paneles de control eléctrico.

La revisión de datos realizada por el Post detalla que los dos principales proveedores de la empresa rusa son el fabricante de baterías de iones de litio Shenzhen Huaxin Energy y el fabricante de drones Nasmin Technology, propiedad de Shenzhen Kiosk Electric.

Cuando el citado periódico consultó a estas y otras compañías involucradas sobre este tema, ninguna respondió a sus solicitudes de comentarios.