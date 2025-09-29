Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

La firma taiwanesa ASUS acaba de anunciar el lanzamiento del router TUF Gaming BE9400 , un equipo WiFi 7 tribanda de alto rendimiento que alcanza hasta 9.400 Mbps y está diseñado para ofrecer máxima estabilidad y baja latencia en juegos en línea, pero también en catálogos de streaming 4K/8K y hogares inteligentes.

El router incorpora tecnología Multi-Link Operation (MLO), cuatro puertos 2.5G, un puerto dedicado para juegos, aceleración móvil y compatibilidad con AiMesh WiFi 7 , entre opciones avanzadas de seguridad y soporte para múltiples VPN.

Cómo es el TUF Gaming BE9400

Es uno de los primeros routers en adoptar el estándar 802.11be, lo que le proporciona acceso a velocidades significativamente más altas, una latencia muy baja y una mayor capacidad para manejar múltiples dispositivos en comparación con Wi-Fi 6 y 6E.

Según ASUS, el TUF Gaming BE9400 ofrece una velocidad combinada de hasta 9.400 Mbps y utiliza canales ultra anchos de 320 MHz en la banda de 6 GHz, ideal para streaming en 4K/8K, juegos sin lag y descargas de archivos pesados .

Entre sus características más destacadas, incluye un puerto LAN de 2.5G dedicado que prioriza automáticamente el tráfico de juegos, un “Modo de Juego Móvil” que reduce la latencia en smartphones con un solo toque y la función OpenNAT para simplificar la configuración de puertos.

La mencionada tecnología MLO permite el uso simultáneo o alternativo de las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, lo que mejora la estabilidad de la conexión y minimiza la latencia entre dispositivos.

Permite una cobertura de hasta 232 metros cuadrados para hogares inteligentes con gran volumen de datos . Y a nivel de seguridad, la aplicación ASUS Router permite configurar fácilmente SSID dedicados para redes IoT, VPN, infantiles y MLO en Smart Home Master.

Los usuarios pueden conectar hasta 30 clientes VPN con soporte para protocolos avanzados como WireGuard, OpenVPN e IPSec.

¿Y su precio? En Amazon el TUF Gaming BE9400 se puede encontrar a un precio de 195 euros (unos $218 mil).