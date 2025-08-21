SUSCRÍBETE
Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)

Con baterías más grandes y procesadores AMD Ryzen Z2, ahora la IA captura momentos clave de las partidas en videos para compartir en redes.

Alejandro Jofré
Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)

Desde la feria Gamescom en Alemania, ASUS y Xbox oficializan su remozada apuesta por el mercado de las consolas portátiles. Se trata de dos modelos, equipados con los potentes procesadores AMD Ryzen Z2, que prometen optimizar la experiencia de jugar títulos de PC y Xbox en cualquier lugar.

ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X fueron presentadas en Gamescom 2025, una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo, que se celebra esta semana en la ciudad alemana de Colonia.

Para el mercado de Chile, la espera será corta. Fuentes de ASUS confirmaron a La Tercera que el desembarco en el mercado local, junto a otros países de la región como Argentina y Perú, se producirá durante el mes de octubre de 2025, con fecha y precios que serán detallados en las próximas semanas.

La presentación

Los asistentes a Gamescom podrán ser los primeros en probar la potencia de ambas consolas, que estarán exhibiendo algunos de los títulos más esperados.

Para añadirle un toque de espectacularidad a la jornada, los actores Ned Luke y Shawn Fonteno, conocidos por dar vida a los protagonistas de Grand Theft Auto V, estarán presentes en el stand de Republic of Gamers para compartir con los fanáticos.

Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)

Cómo es la nueva ROG Xbox Ally

Equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 A de cuatro núcleos Zen 2 y ocho hilos, además de ocho núcleos gráficos AMD RDNA 2. Ofrece un rendimiento ultraficiente, con 16 GB de memoria LPDDR5X-6400, un SSD M.2 de 512 GB y una batería de 60Wh para largas sesiones de juego.

Pero el hardware es solo una parte de la ecuación. La principal novedad radica en la estrecha colaboración con Xbox para crear una experiencia de usuario más fluida que las versiones anteriores.

Para ello, se ha desarrollado un nuevo Programa de Compatibilidad Portátil que prueba y optimiza miles de juegos de PC. Al navegar por la biblioteca, los títulos mostrarán dos insignias claras:

  • Handheld Optimized, para aquellos que funcionan a la perfección sin ajustes.
  • Mostly Compatible, para los que podrían requerir una simple configuración manual.

A esto se suma la tecnología de shader delivery avanzado, que precarga los sombreadores durante la descarga del juego. ¿El resultado? Los títulos compatibles se inician hasta 10 veces más rápido y consumen menos batería en la primera partida, solucionando una de las molestias más comunes del PC gaming.

Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)

Cómo es la consola ROG Xbox Ally X

La joya de la corona, sin embargo, reside en el procesador del modelo premium. La ROG Xbox Ally X incorpora el nuevo AMD Ryzen AI Z2 Extreme, que no solo ofrece un rendimiento gráfico y de procesamiento superior gracias a su arquitectura Zen 5 y RDNA 3.5, sino que también incluye una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU).

Este motor de IA desbloqueará funciones revolucionarias a partir del próximo año, como Auto SR (Super Resolución Automática), que escalará la imagen de los juegos para ofrecer mayor fluidez y calidad visual mediante inteligencia artificial, y Clips destacados, una función que grabará automáticamente los momentos más épicos de una partida para compartirlos fácilmente en redes.

La ROG Xbox Ally X cuenta con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, un nuevo APU de ocho núcleos/16 hilos Zen 5, 16 núcleos gráficos RDNA 3.5 y un NPU integrado. Incorpora 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, un SSD M.2 de 1TB y una batería más grande de 80Wh para mayor duración.

Con un catálogo de juegos robusto desde el día cero, que incluye desde Hogwarts Legacy y DOOM: The Dark Ages hasta fenómenos más recientes como Balatro y Roblox, la apuesta de ROG y Xbox es clara: dominar un mercado en plena ebullición y llevar la experiencia del PC a la palma de la mano, ahora de forma más inteligente y optimizada.

Especificaciones de las consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X

UnidadesROG Xbox Ally X ROG Xbox Ally
Sistema operativoWindows 11 HomeWindows 11 Home
ProcesadorAMD Ryzen AI Z2 ExtremeAMD Ryzen Z2 A
Pantalla7’ FHD (1080p), 500 nits, 16:9, 120Hz7’ FHD (1080p), 500 nits, 16:9, 120Hz
Memoria24GB LPDDR5X-8000 16GB LPDDR5X-6400
Almacenamiento1TB M.2 2280 SSD 512GB M.2 2280 SSD
ConexionesWiFi 6E + Bluetooth 5.4 WiFi 6E + Bluetooth 5.4
Batería80Wh 60Wh
Peso715g 670g

Lee también:

Más sobre:TecnologíaROGASUSXboxMicrosoftRepublic of GamersROG Xbox AllyROG Xbox Ally XChileConsolasGamescomGamescom 2025AMD Ryzen AI Z2 ExtremeAMD Ryzen Z2 ANPUHandheld OptimizedMostly CompatibleLa Tercera

